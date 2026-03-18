Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en conseguir la pole position en un Gran Premio de Fórmula 1. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

El domingo 15 de marzo de 2026, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el ganador número 116 de la historia de la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de China. Luego de ello, Kimi también se transformó en el primer piloto italiano en ganar una carrera desde Giancarlo Fisichella en el GP de Malasia de 2006... cinco meses antes del nacimiento de Antonelli.

Justamente, “El Bambino”, como es apodado Kimi, nació el 25 de agosto de 2006 en Bologna (Italia). Muchos fanáticos creen que su nombre está relacionado al expiloto Kimi Raikkonen. Sin embargo, la elección del seudónimo está vinculada un amigo de la familia Antonelli, quien eligió dicho nombre por “combinación”.

Andrea Kimi Antonelli, piloto de la escudería Mercedes de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Kimi Antonelli lleva la velocidad en la sangre al igual que su padre Marco, quien es un expiloto de carreras que dirige su propio equipo de automovilismo, “Antonelli Motorsport”. Así, a los 7 años de edad, “El Bambino” comenzó a practicar karting y ganó su primer título en 2015, en la categoría EasyKart 60 del Trofeo Easykart y el Kart Grand Prix.

En 2019, Kimi se unió al Programa Junior de Mercedes tras conseguir numerosos títulos y victorias en las categorías junior de karting. Su debut en monoplazas se produjo en 2021, compitiendo en la ronda del Trofeo del Campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos en Italia, su país natal.

Los logros de Kimi Antonelli antes de dar el salto a la Fórmula 1

Su primera victoria fuera del karting llegó en una carrera del Campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi en enero de 2022. En esa misma temporada, se alzó con los títulos de la Fórmula 4 italiana y la Fórmula 4 de la ADAC. En total, entre ambas categorías, ganó 22 de 35 carreras.

En 2023, Antonelli dio el salto al Campeonato Europeo de Fórmula Regional de Alpine (FRECA). Después de cinco victorias y seis podios más, Kimi se alzó con el título en la penúltima ronda en Zandvoort. A principios de 2023, también ganó el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente con tres victorias y cuatro podios en 15 carreras.

Andrea Kimi Antonelli representó a la escudería Prema antes de dar el salto a la Fórmula 1. Foto: Mercedes

Kimi dio el salto a la Fórmula 2 con PREMA en 2024 y ganó su primera carrera en Silverstone, en la carrera sprint. Dos semanas después, ganó su segunda carrera en Hungría, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir múltiples victorias en la historia de la categoría.

Todos los récords que rompió Kimi Antonelli desde su llegada a la Fórmula 1

Luego de la inesperada salida de Lewis Hamilton a Ferrari, el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, y el famoso ingeniero Peter Bonnington, depositaron toda su confianza en Antonelli. En el GP de Australia 2025, Kimi se convirtió en el decimotercer piloto en representar a Mercedes en la máxima categoría del automovilismo.

Tras una impresionante remontada que le permitió alcanzar la decimosexta plaza en Albert Park, Kimi terminó en la cuarta posición y se convirtió en el segundo piloto más joven en sumar puntos en la Fórmula 1. Además, cosechó unidades en sus tres primeras carreras, convirtiéndose en el tercer piloto en lograrlo desde 1965.

Andrea Kimi Antonelli cruzando la línea del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Andy Wong)

En Miami, Kimi se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position de F1 de cualquier tipo al conseguir el primer puesto en la carrera sprint. Unas carreras más tarde, en Canadá, se transformó en el tercer piloto más joven de la historia en subir al podio de la F1 al terminar tercero en Montreal.

El fin de semana soñado de Kimi Antonelli en el GP de China de la Fórmula 1

El sábado se convirtió en el tercer piloto más joven en salir desde la primera fila en la historia de la F1 al clasificarse en la segunda posición. Horas antes, logró su primer podio en una carrera sprint al terminar segundo, liderando así un doblete de Mercedes junto a Russell, quien finalizó tercero.

En Shanghái 2026, se convirtió en el piloto más joven en conseguir la pole position en un Gran Premio de Fórmula 1 en la historia de este deporte, con 19 años, seis meses y 17 días. Y un día después, se convirtió en el segundo ganador más joven de un Gran Premio de todos los tiempos, solo por detrás de Max Verstappen (Red Bull).

Andrea Kimi Antonelli, el ganador del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

De esta manera, Kimi se unió a una selecta lista de siete pilotos que consiguieron una victoria en la Fórmula 1 para la estrella de tres puntas, entre los que se incluyen: Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y George Russell.

No obstante, la primera victoria también le permitió unirse a un selecto grupo de pilotos que lograron un triplete en la Fórmula 1 (pole position, vuelta rápida y victoria) en su camino hacia su primer triunfo en un Gran Premio. Esta lista incluye a figuras como: Fangio, Moss y Niki Lauda.