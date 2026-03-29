Franco Colapinto Foto: REUTERS

El Gran Premio de Japón dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, que vivió uno de los fines de semana más exigentes desde su desembarco en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine terminó en el puesto 16 en el circuito de Suzuka y, lejos de esquivar el análisis, eligió un camino poco habitual: asumir errores, señalar dificultades técnicas y poner el foco en lo que viene. Su postura sincera no pasó desapercibida y volvió a consolidar su perfil dentro del paddock.

Un GP de Japón cuesta arriba para Colapinto

La carrera en Suzuka fue compleja desde el inicio. Si bien Colapinto realizó una muy buena largada, rápidamente quedó condicionado por el tránsito en pista y por la dificultad para seguir de cerca a otros autos, un problema recurrente en varios equipos de la zona media. El argentino quedó atrapado detrás de rivales directos y perdió terreno tras la aparición del Safety Car, que desordenó las estrategias y lo relegó varias posiciones.

A esto se sumó la comparación inevitable con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró finalizar séptimo y volvió a colocar al Alpine dentro de los puntos. La diferencia entre ambos fue uno de los temas centrales del análisis posterior y quedó expuesta no solo en el resultado final, sino también en el ritmo de carrera y la gestión de los momentos clave.

La autocrítica que marcó la jornada

Lejos de excusas, Colapinto fue claro al evaluar lo sucedido. Reconoció que le costó sostener el ritmo en carrera y explicó que, una vez atrapado en el pelotón, se hizo muy difícil avanzar. “Es complicado seguir de cerca, perdés carga aerodinámica y quedás expuesto”, deslizó el piloto argentino tras bajarse del auto.

También hizo referencia a la influencia del auto de seguridad, que lo perjudicó tras una estrategia que parecía bien encaminada. El argentino remarcó que estas situaciones forman parte del aprendizaje y que el equipo tendrá que analizar en detalle qué estuvo faltando para ser más competitivo en un trazado tan exigente como Suzuka.

Un contraste que dejó enseñanzas

El GP de Japón fue apenas la tercera fecha de la temporada, pero su impacto fue significativo. Por un lado, reafirmó que Alpine tiene potencial para pelear por puntos. Por el otro, dejó en evidencia que Colapinto todavía transita un proceso lógico de adaptación, especialmente en circuitos nuevos y con pocas oportunidades de sobrepaso.

El propio piloto destacó que Suzuka fue una experiencia intensa desde lo técnico y lo físico, y que servirá como una referencia clave para mejorar en clasificación, uno de los aspectos donde más diferencia se vio con su compañero.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 entró en un parate de varias semanas. La próxima participación de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Miami el 3 de mayo, que marcará su regreso a la acción luego de casi un mes sin competencia oficial. Será, además, otro circuito nuevo para el argentino, lo que representa un nuevo desafío en su corta pero intensa etapa en la máxima categoría.

Este intervalo le permitirá al equipo Alpine trabajar en ajustes clave y al piloto analizar datos, corregir errores y llegar mejor preparado para una carrera que suele ofrecer oportunidades estratégicas.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Mirada a futuro y expectativas

Más allá del resultado en Japón, Colapinto dejó claro que su enfoque está puesto en el crecimiento a largo plazo. La autocrítica expuesta públicamente refuerza su imagen como un piloto comprometido con la evolución constante y dispuesto a aprender dentro del entorno más competitivo del automovilismo mundial.

El GP de Miami será una nueva prueba para medir cuánto pudo capitalizar de lo aprendido en Suzuka. Con mayor conocimiento del auto y más experiencia en situaciones de carrera complejas, el argentino buscará volver a acercarse a la zona de puntos y seguir consolidando su lugar en la Fórmula 1.