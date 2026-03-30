Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Miami P1. Foto: Instagram @premierpadel

En una magnífica y vibrante definición, Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones del Premier Padel Miami P1, después de vencer en la final por 7-5, 3-6 y 6-3 a Agustín Tapia y Arturo Coello. La pareja número dos del mundo consiguió su segundo título de la temporada.

La final tuvo un comienzo inesperadamente impreciso por parte de ambas parejas, con varios errores no forzados tanto de Tapia como de Galán. Sin embargo, Chingotto sostuvo a su compañero con un amplio dominio sobre Coello en el peloteo cruzado para quedarse con la primera manga por 7-5.

Federico Chingotto y Alejandro Galán conquistaron su segundo título de la temporada 2026. Foto: Instagram @premierpadel

El segundo set fue totalmente diferente: la pareja número uno del mundo demostró una faceta más agresiva de la mano del “Rey Arturo”, que encaminó al “Mozart de Catamarca” para ponerse rápidamente 5-1 en el marcador en tan solo 18 minutos de juego. Finalmente, lo sellarían por 6-3.

El set definitorio tuvo un inicio arrollador de “Chingalán”, que empezó 3-0 arriba sobre Tapia y Coello. A pesar de ello, los N°1 del mundo lograron igualar el juego, pero apareció una rápida reacción de Chingotto (MVP de la final) para cerrar el partido con una bandeja explosiva sobre su compatriota y, desde el lado del revés, para sumar un nuevo título.

Paula Josemaría y Beatriz González, campeonas del Premier Padel Miami P1

En la final femenina del Miami P1, que fue una auténtica obra de arte, Paula Josemaría y Beatriz González se impusieron por 6-3, 4-6 y 7-5 a Delfina Brea y Gemma Triay, en casi tres horas de juego. Así, la pareja número dos del mundo conquistó su primer título del año.

Beatriz González y Paula Josemaría, campeonas del Premier Padel Miami P1. Foto: Instagram @premierpadel

La española Paula Josemaría fue la jugadora MVP de la final después de brindar una clase magistral de defensa sobre las N°1 del mundo que, hasta este domingo, venían invictas en este 2026. Sin embargo, Josemaría se mostró suelta con su zurda, agresiva y precisa en las “chiquitas” para lograr la consagración en Miami.

Ránking masculino de Premier Padel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 20400 puntos

1- Arturo Coello (España) - 20400

3- Alejandro Galán (España) - 17340

3- Federico Chingotto (Argentina) - 17340

5- Juan Lebrón (España) - 6855

6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 6555

7- Francisco Navarro (España) - 6250

8- Miguel Yanguas (España) - 6030

9- Jorge Nieto (España) - 5804

10- Leandro Augsburger (Argentina) - 5425

Ránking femenino de Premier Padel

1- Delfina Brea (Argentina) - 17300 puntos

1- Gemma Triay (España) - 17300

3- Ariana Sánchez (España) - 14210

4- Paula Josemaría (España) - 13480

5- Beatriz González (España) - 12710

6- Claudia Fernández (España) - 12530

7- Andrea Ustero (España) - 7355

8- Sofía Araújo (Portugal) - 6355

9- Tamara Icardo (España) - 6230

10- Marta Ortega (España) - 5670