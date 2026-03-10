Delfina Brea, la actual número 1 del mundo del ránking femenino de Premier Padel. Foto: Instagram @delfibrea

Agustín Tapia y Federico Chingotto son las dos figuras más exponenciales del pádel argentino a nivel mundial. A pesar de ello, en el cuadro femenino, hay una jugadora nacional que este domingo ganó su título número 25 y se metió en la máxima historia de dicho deporte: Delfina Brea Senesi.

Junto a Gemma Triay, “Delfi” Brea, como es mundialmente conocida, la jugadora argentina de 26 años conquistó la final del Premier Padel Gijón P2 tras derrotar por 6-4, 6-7 y 6-3 a Ariana Sánchez y Andrea Ustero en tres horas y tres minutos de juego en el Palacio de los Deportes de la Guía.

Delfina Brea y Gemma Triay después de ganar el Premier Padel Gijón P2. Foto: X @premierpadel

La conquista fue muy significativa para Brea, ya que alcanzó su vigésimo quinto título a nivel profesional y entró en el histórico “Top 10″ de jugadores con más galardones. Justamente, igualó la marca de la española Marta Marrero.

La notable racha ganadora de “Delfi” Brea comenzó en 2021, cuando ganó sus dos primeros torneos (Santander Open y Valencia Open) junto a la española Tamara Icardo, la actual número 9 del ranking femenino FIP 2026. Luego, vendría su “época dorada” con Beatriz González.

Beatriz González y Delfina Brea ganaron un total de 13 títulos como pareja. Foto: X @premierpadel

Como compañero de “Bea” González, la argentina que juega en la posición de drive conquistó entre 2023 y 2024 un total de 13 títulos: Finland Open 1000, Danish Open 1000, Valladolid Master, Madrid P1, Milano P1, México Open 1000, Malmö Open 1000, Barcelona Master Final, Puerto Cabello P2, Lotto Bruselas P2, Sevilla P2, Asunción P2 y Dubai P1.

El histórico récord lo alcanzaría junto a Triay, su actual pareja en Premier Padel. En marzo de 2025, las número 1 del mundo se alzarían con el Gijón P2. Luego de ello, vendrían: Cancún P2, Miami P1, Ooredoo Qatar Major, Italy Major, Tarragona P1, Alpine Paris Major, Germany P2, Rotterdam P1 y Gijón P2, nuevamente.

Delfina Brea y Gemma Triay llevan ganados 10 títulos en Premier Padel. Foto: X @premierpadel

Gemma Triay y Delfina Brea venían de una sequía de cinco meses sin galardones y cinco finales perdidas. Antes de volver al triunfo en Gijón, habían caído contra Ari Sánchez y Paula Josemaría en el World Cup Pairs 2025; vs. Claudia Fernández y Bea González (Dubai P1, Acapulco Major y Qatar Premier Finals); y vs. Ari Sánchez y Andrea Ustero en Riyadh Season P1 2026.

Ránking femenino de Premier Padel

1- Delfina Brea (Argentina) - 17700 puntos

1- Gemma Triay (España) - 17700

3- Ariana Sánchez (España) - 14540

4- Paula Josemaría (España) - 13720

5- Claudia Fernández (España) - 12710

6- Beatriz González (España) - 12530

7- Andrea Ustero (España) - 7430

8- Sofía Araújo (Portugal) - 6895

9- Tamara Icardo (España) - 6230

10- Marta Ortega (España) - 6120