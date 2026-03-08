Premier Padel Gijón P2: Chingotto y Galán dominaron a Tapia y Coello para proclamarse campeones en España
La pareja número 2 del mundo se impuso por 7-5 y 7-6 a los número 1 en una hora y 37 minutos de juego en el Palacio de los Deportes de la Guía. Gemma Triay y Delfina Brea cortaron su mala racha y vencieron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero en la final del cuadro femenino.
Federico Chingotto y Alejandro Galán dominaron este domingo a Agustín Tapia y Arturo Coello para proclamarse campeones del Premier Padel Gijón P2. “Chingalán” se impuso por 7-5 y 7-6 a la pareja número 1 del mundo en una hora y 37 minutos de juego.
Al igual que la definición femenina, la habitual final masculina, que ya es un clásico dentro del mundo del pádel, se definió por “detalles”. Allí, Chingotto y Galán fueron muy eficaces y precisos para dominar e imponerse a Tapia y Coello, quienes fallaron en momentos cruciales.
Tanto en el final del primer set como el tie break del segundo, Tapia y Coello titubearon ante un soberbio nivel de concentración y ritmo de Chingotto y Galán, quienes se redimieron de la primera final de la temporada (4-6 y 2-6) a favor de la pareja número 1 del mundo.
Gemma Triay y Delfina Brea, campeonas del Premier Padel Gijón P2
En la final femenina del Gijón P2, Gemma Triay y Delfina Brea cortaron la mala racha de cinco meses sin títulos y cinco finales perdidas, después de vencer a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 6-4, 6-7 y 6-3 en el Palacio de los Deportes de la Guía.
La definición del título, que duró 3 horas y 3 minutos, contó con un nivel altísimo de ambas parejas. Triay y Brea se quedaron con un primer set muy igualado. Sin embargo, Sánchez y Ustero igualaron el partido tras ganar el tie break definitorio.
En el último set de la final femenina, la pareja número 1 del mundo sacó a relucir su chapa y no cometió errores para imponerse por 6-3 a la dupla española, que llegaba a esta competición como flamante campeona del Riyadh P1, de Arabia Saudita.
Ránking masculino de Premier Padel
1- Agustín Tapia (Argentina) - 19800 puntos
1- Arturo Coello (España) - 19800
3- Alejandro Galán (España) - 17740
3- Federico Chingotto (Argentina) - 17740
5- Juan Lebrón (España) - 7605
6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 7485
7- Francisco Navarro (España) - 6385
8- Miguel Yanguas (España) - 6142
9- Jorge Nieto (España) - 5962
10- Leandro Augsburger (Argentina) - 5155
Ránking femenino de Premier Padel
1- Delfina Brea (Argentina) - 17700 puntos
1- Gemma Triay (España) - 17700
3- Ariana Sánchez (España) - 14540
4- Paula Josemaría (España) - 13720
5- Claudia Fernández (España) - 12710
6- Beatriz González (España) - 12530
7- Andrea Ustero (España) - 7430
8- Sofía Araújo (Portugal) - 6895
9- Tamara Icardo (España) - 6230
10- Marta Ortega (España) - 6120