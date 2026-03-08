Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Gijón P2. Foto: Instagram @premierpadel

Federico Chingotto y Alejandro Galán dominaron este domingo a Agustín Tapia y Arturo Coello para proclamarse campeones del Premier Padel Gijón P2. “Chingalán” se impuso por 7-5 y 7-6 a la pareja número 1 del mundo en una hora y 37 minutos de juego.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Padel Gijón P2. Foto: Instagram @premierpadel

Al igual que la definición femenina, la habitual final masculina, que ya es un clásico dentro del mundo del pádel, se definió por “detalles”. Allí, Chingotto y Galán fueron muy eficaces y precisos para dominar e imponerse a Tapia y Coello, quienes fallaron en momentos cruciales.

Tanto en el final del primer set como el tie break del segundo, Tapia y Coello titubearon ante un soberbio nivel de concentración y ritmo de Chingotto y Galán, quienes se redimieron de la primera final de la temporada (4-6 y 2-6) a favor de la pareja número 1 del mundo.

Gemma Triay y Delfina Brea, campeonas del Premier Padel Gijón P2

En la final femenina del Gijón P2, Gemma Triay y Delfina Brea cortaron la mala racha de cinco meses sin títulos y cinco finales perdidas, después de vencer a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 6-4, 6-7 y 6-3 en el Palacio de los Deportes de la Guía.

Gemma Triay y Delfina Brea, campeones del Premier Padel Gijón P2. Foto: Instagram @premierpadel

La definición del título, que duró 3 horas y 3 minutos, contó con un nivel altísimo de ambas parejas. Triay y Brea se quedaron con un primer set muy igualado. Sin embargo, Sánchez y Ustero igualaron el partido tras ganar el tie break definitorio.

En el último set de la final femenina, la pareja número 1 del mundo sacó a relucir su chapa y no cometió errores para imponerse por 6-3 a la dupla española, que llegaba a esta competición como flamante campeona del Riyadh P1, de Arabia Saudita.

Ránking masculino de Premier Padel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19800 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19800

3- Alejandro Galán (España) - 17740

3- Federico Chingotto (Argentina) - 17740

5- Juan Lebrón (España) - 7605

6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 7485

7- Francisco Navarro (España) - 6385

8- Miguel Yanguas (España) - 6142

9- Jorge Nieto (España) - 5962

10- Leandro Augsburger (Argentina) - 5155

Ránking femenino de Premier Padel

1- Delfina Brea (Argentina) - 17700 puntos

1- Gemma Triay (España) - 17700

3- Ariana Sánchez (España) - 14540

4- Paula Josemaría (España) - 13720

5- Claudia Fernández (España) - 12710

6- Beatriz González (España) - 12530

7- Andrea Ustero (España) - 7430

8- Sofía Araújo (Portugal) - 6895

9- Tamara Icardo (España) - 6230

10- Marta Ortega (España) - 6120