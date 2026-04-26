Leandro Augsburguer y Juan Lebrón consiguieron su primer título como pareja en Premier Padel. Foto: Instagram @premierpadel

El circuito de Premier Padel sumó un capítulo inolvidable este fin de semana en Bélgica, donde el español Juan Lebrón y el argentino Leandro Augsburger conquistaron su primer título como pareja tras consagrarse en el Brussels P2. En una final vibrante, se impusieron por 2-6, 6-3 y 6-3 ante los favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia, en un partido que mostró carácter, reacción y un nivel de juego en ascenso.

El encuentro comenzó con dominio claro de Coello y Tapia, quienes se llevaron el primer set por 6-2 apoyados en su potencia habitual y una mayor solidez en la red. Sin embargo, Lebrón y Augsburger no tardaron en ajustar su estrategia: elevaron la intensidad, presionaron con mayor agresividad en la red y comenzaron a encontrar falencias.

Leandro Augsburguer y Juan Lebrón, campeones del Premier Padel Brussels P2. Foto: Instagram @premierpadel

El segundo set marcó el punto de inflexión. Con quiebres clave y una mejor lectura del partido, la dupla hispano-argentina se lo llevó por 6-3, cambiando por completo la dinámica del encuentro. Tanto Coello como Tapia demostraron desconexiones que hicieron crecer las posibilidades de un posible título en Bélgica.

En el último set, Augsburguer agigantó aún más su presencia en la red ante Coello, uno de los mejores en el conocido “Mini pádel” o “Tiki Taka”. Gracias a este juego y un “Lobo” muy preciso desde el fondo de la cancha, lograron un quiebre rápido que encaminó la manga y se terminó de definir con un error no forzado de Arturo.

Leandro Augsburguer, Juan Lebrón, Paula Josemaría y Beatríz González, los cuatro campeones del Premier Padel Brussels P2. Foto: Instagram @premierpadel

El trofeo en Bruselas representa mucho más que un triunfo aislado. Para Lebrón, uno de los nombres fuertes del pádel mundial, implica reafirmarse en un nuevo proyecto deportivo. Para Augsburger, en tanto, es una confirmación de su crecimiento y potencial para competir en la élite.

Además de vencer a una de las duplas más dominantes del circuito como Coello y Tapia, Lebrón y Augsburger le habían vencido en las semifinales a Federico Chingotto y Alejandro Galán. En un Premier Padel cada vez más competitivo, la aparición de nuevos campeones suma atractivo y abre el panorama de cara al futuro.

Paula Josemaría y Beatriz González, campeonas del Premier Padel Brussels P2

El Premier Padel vivió otra final de alto voltaje en el Brussels P2, donde las españolas Paula Josemaría y Beatriz González confirmaron su gran momento al consagrarse campeonas tras vencer por 7-5 y 6-2 a las número uno del mundo, la argentina Delfina Brea y la española Gemma Triay.

Paula Josemaría y Beatríz González, campeonas del Premier Padel Brussels P2. Foto: Instagram @premierpadel

En un primer set muy parejo, Josemaría y González mostraron solidez en los momentos clave para quedarse con el 7-5 y golpear primero. Ya en el segundo parcial, la confianza jugó a su favor: dominaron el ritmo del partido y aprovecharon cada oportunidad para cerrar con autoridad por 6-2.

El título en Bruselas no es uno más: representa el tercer trofeo consecutivo para la dupla española, que atraviesa un presente arrollador y se posiciona como una de las grandes protagonistas del circuito. Incluso, el valor del triunfo crece al haber superado a las líderes del ranking, en una muestra clara de su nivel y ambición dentro del Premier Padel.