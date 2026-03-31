De la alegría por el rival al “siamo fuori della coppa”:

Eliminación de Italia del Mundial 2026. Foto: EFE

Italia continúa con su maldición tras el título en el Mundial 2006: dos eliminaciones en primera ronda y tres ediciones en las que no puede clasificar, generando fastidio entre los “tifosi”, acostumbrados a protagonizar en cada Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá de cualquier cuestión esotérica, hubo detalle que todo futbolero se agarró la cabeza al verlo.

Festejos de jugadores italianos tras evitar a Gales en el repechaje del Mundial 2026.

Es que el lateral Federico Di Marco y el arquero Guglielmo Vicario, ambos integrantes del plantel que buscaba el pase al Mundial, celebraron al ver el pase de Bosnia ante Gales.

Más allá de que el carrilero del Inter intentó explicar la situación con “siempre he tenido un profundo respeto por cualquier club y cualquier selección nacional”, el video ya se había viralizado y se volvió motor para los jugadores bosnios.

Festejo de Bosnia tras clasificar al Mundial 2026. Foto: REUTERS

El interminable Edin Dzeko, quien en 2014 enfrentó a la Argentina en el debut del equipo de Sabella en Brasil, dio indicios de cómo cayeron las imágenes en la concentración bosnia: “Llevan jugando mucho después de haberse perdido dos mundiales, lo que significa que tienen miedo. Italia no nos subestimará, pero ya no tienen a Totti ni a Del Piero. Tienen calidad, pero aquellos eran diferentes”.

Como alguna vez hizo Bianchi en la previa de la final de Boca de la Copa Libertadores 2000 con los dichos de Scolari, seguramente el entrenador Sergej Barbarez reprodujo y reprodujo las imágenes en el vestuario. En momentos donde no se puede dejar nada librado al azar, “a Italia se le escapó la tortuga”.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert