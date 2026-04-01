Italia otra vez afuera del Mundial Foto: REUTERS

La Selección de Italia quedó afuera del Mundial 2026 tras perder el repechaje de la UEFA ante Bosnia y Herzegovina. La trágica derrota azzurra benefició de manera inesperada a Argentina, ya que con su boleto asegurado a la cita mundialista, se convirtió en la tercera selección con más participaciones en Copas del Mundo.

La Albiceleste disputará en Norteamérica su 19ª Copa del Mundo, un número que la ubica por detrás de Brasil y Alemania, y la coloca sola en el tercer escalón del ranking histórico de presencias.

El movimiento en la tabla se explicó por la eliminación de Italia en el Repechaje europeo. Los dirigidos por Genaro Gattusso cayeron por penales ante Bosnia y Herzegovina tras igualar 1-1 en los 90 minutos, resultado que selló la tercera frustración mundialista de manera consecutiva.

Festejo de Bosnia tras clasificar al Mundial 2026. Foto: REUTERS

Italia vuelve a quedarse afuera del Mundial

El equipo italiano se había adelantado en el marcador con un gol de Moise Kean, pero una expulsión en el primer tiempo condicionó el desarrollo del partido y permitió el empate de Haris Tabakovic. En la definición desde los doce pasos, los errores fueron decisivos.

Con este resultado, Italia acumuló su tercera ausencia consecutiva en Mundiales, luego de no clasificar a Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, prolongó una crisis histórica: no supera la fase de grupos desde Alemania 2006, edición en la que se llevó el título.

Los números de Argentina en la historia de los Mundiales

Hasta la última Copa del Mundo disputada, Argentina e Italia compartían el tercer puesto con 18 participaciones cada una. La clasificación argentina y la eliminación italiana rompieron ese empate y reordenaron el historial.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

En lo más alto del ranking se mantiene Brasil, único país con presencia perfecta, seguido por Alemania y en tercer lugar Argentina. Detrás, Italia y luego aparecen: México, sorpresivamente con 17 participaciones, y selecciones como Francia, España e Inglaterra, todas con 16.

La historia argentina en el torneo es extensa y constante. Debutó en Uruguay 1930 y solo faltó en cuatro ediciones: 1938, 1950, 1954 y 1970. Desde 1974, mantiene una racha ininterrumpida que ya suma más de cinco décadas.

En 2026, el seleccionado nacional llegará además como vigente campeón del mundo, tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y Qatar 2022, y lo hará en una Copa ampliada a 48 selecciones, repartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

Los 5 países que más veces fueron al Mundial

Brasil : 23 participaciones

Alemania : 21 participaciones

Argentina : 19 participaciones

Italia : 18 participaciones

México: 18 participaciones

La gran sorpresa del ranking es la selección azteca, que participó en todos los mundiales excepto Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990.

Si bien las eliminatorias de CONCACAF resultan menos competitivas que las de otras asociaciones, llama la atención que haya superado a pesos pesados de la historia futbolera como Francia, Inglaterra, Holanda, Uruguay y España, todos campeones del mundo.