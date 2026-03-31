Bosnia vs Italia Foto: REUTERS

La selección de Italia volvió a vivir una de las noches más dolorosas de su historia reciente. En un partido cargado de tensión, dramatismo y simbolismo, la Azzurra quedó eliminada por penales ante Bosnia, profundizando una herida que parece no cerrar: deberá esperar 16 años para volver a disputar un Mundial. Para una potencia histórica, cuatro veces campeona del mundo y símbolo de jerarquía futbolística, el golpe tiene sabor a karma y a crisis estructural.

Un partido que empezó con ilusión y terminó en pesadilla

Italia llegó al duelo decisivo con la obligación de avanzar y con el peso de su historia como escudo. Durante los 120 minutos, el equipo mostró orden, posesión y algunas llegadas claras, pero volvió a pecar de uno de sus males recurrentes: la falta de eficacia en el último tercio del campo. Bosnia, disciplinado y pragmático, resistió, golpeó cuando pudo y llevó el partido al terreno que más temen los italianos en los últimos años: los penales.

El empate, trabajado pero estéril, fue un espejo fiel del presente italiano. Dominio sin contundencia, jerarquía diluida y una sensación constante de fragilidad emocional. Cuando el árbitro marcó el final del alargue, el destino parecía escrito.

Los bosnios dieron el golpe Foto: REUTERS

Los penales y el peso de la camiseta

La tanda fue cruel. No solo por los disparos fallados, sino por lo que representan. Italia, históricamente fuerte en momentos límite, volvió a quebrarse mentalmente. Dos ejecuciones desviadas y una atajada determinante del arquero bosnio sellaron la eliminación. Bosnia celebró una clasificación histórica, mientras Italia miraba incrédula el césped, consciente de que el fracaso volvía a ser noticia mundial.

Las imágenes de los jugadores cabizbajos recorrieron el planeta y reforzaron una pregunta incómoda: ¿cómo llegó Italia a este punto?

De campeona del mundo a ausente habitual

Desde el título en Alemania 2006, la selección italiana entró en una espiral descendente que nadie supo frenar del todo. Lo ocurrido ante Bosnia no es un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso fallido. Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, una ausencia impensada para un país que supo dominar el fútbol global.

Esta racha sin Mundiales expone problemas más profundos: planificación irregular, recambio generacional incompleto, cambios constantes de entrenador y una identidad futbolística que nunca terminó de reinventarse.

Italia otra vez afuera del Mundial Foto: REUTERS

El karma del fútbol moderno

El concepto de “karma” sobrevuela cada análisis. Italia, históricamente asociada a la solidez defensiva y al pragmatismo, quedó atrapada en una versión desactualizada de sí misma. Mientras otras selecciones evolucionaron en intensidad, velocidad y creatividad, la Azzurra sigue buscando un equilibrio que no aparece.

El contraste duele más cuando se mira el escudo con cuatro estrellas, símbolo de gloria pasada que hoy pesa más de lo que inspira.

Repercusiones y futuro incierto

Tras la eliminación, las críticas no tardaron en llegar. Hinchas, exjugadores y especialistas coinciden en que se llegó a un límite. El debate ya no pasa solo por nombres propios, sino por una reestructuración profunda del sistema futbolístico italiano. Desde las divisiones juveniles hasta la selección mayor, todo parece pedir un reinicio.

Bosnia, por su parte, escribió la página más importante de su historia reciente, ratificando que el fútbol actual ya no entiende de apellidos ni de estrellas bordadas en el pecho.

Conclusión: una herida abierta que exige cambios

La eliminación por penales ante Bosnia no es solo una derrota, es un nuevo capítulo de una crisis que se prolonga demasiado. Italia sigue atrapada entre el recuerdo de su grandeza y la incapacidad de reconstruirse en el presente. El karma del fútbol, implacable, vuelve a pasar factura.

La pregunta ya no es cuántos años más podrá pasar Italia sin un Mundial, sino qué está dispuesta a cambiar para volver a ser Italia. Porque la historia pesa, pero el fútbol no espera.