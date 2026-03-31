Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto protagonizará un histórico “Road Show” por las calles de Palermo, el próximo 26 de abril, y será un evento que marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años.

El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años.

El recorrido que va a hacer Colapinto en Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, confesó Colapinto, quien está atravesando su tercera temporada en la F1.

La última vez que Colapinto dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2. En aquella ocasión, el argentino recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y dio una conferencia de prensa en Costa Salguero.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Foto: EFE

Solo unos días después se terminó confirmando su ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar en Williams al estadounidense Logan Sargeant y así generar una inolvidable revolución entre los fanáticos del automovilismo.

El evento ofrecerá una propuesta muy variada de sectores