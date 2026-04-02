A corazón abierto, Enzo Fernández y la importancia de la salud mental en el fútbol:

El futbolista dialogó con "Nadie Dice Nada" por Luzu TV. Foto: Captura de pantalla Luzu TV

Enzo Fernández decidió visibilizar la importancia de contar con apoyo profesional para transitar las exigencias del alto rendimiento en el fútbol. El deportista dialogó con Nadie Dice Nada, el programa que conduce Nicolás Occhiato en Luzu TV, y se expresó a corazón abierto sobre cómo lo impactó positivamente el hecho de haber arrancado terapia.

El mediocampista del Chelsea y pieza clave de la Selección Argentina confesó su compromiso con el tratamiento psicológico. “Hacer terapia me ayudó a desarrollar la conciencia y hoy en día no lo puedo dejar”, explicó el volante de 25 años en una distendida charla con Nico Occhiato y su equipo.

El exjugador de River detalló que su acercamiento a la psicología fue un punto de inflexión en su carrera a pesar de que nunca antes había recurrido a este tipo de asistencia. “Arranqué previo al mundial, unos dos o tres meses antes. Realmente me cambió la vida”, reveló situando el inicio de este proceso en la antesala de la histórica consagración en Qatar 2022.

El testimonio de Fernández expuso cómo la asistencia profesional puede ser un motor de transformación personal y profesional. Al compartir su experiencia, el futbolista no solo destacó el impacto positivo en su bienestar, sino que también fomenta un cambio cultural necesario en un ambiente donde la fortaleza mental suele confundirse con la ausencia de vulnerabilidad.