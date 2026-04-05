Con un doblete de Tomás Galván, River goleó a Belgrano, sumó su cuarto triunfo al hilo y ya piensa en la Copa Sudamericana
Fue 3-0 en el Monumental por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura. Además de los dos del juvenil, también marcó Facundo Colidio. Para los de Eduardo Coudet, se viene el debut internacional y los clásicos con Racing y Boca.
River Plate le ganó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura y consiguió su cuarto triunfo consecutivo. Los goles de la tarde/noche en el Monumental los marcaron Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio
En el primer tiempo, la iniciativa fue para los de Eduardo Coudet con un Sebastián Driussi activo en ataque: la primera llegada para el local llegó a los 10 minutos, con un desprendimiento por derecha del delantero, cuyo remate bajo y cruzado dio en el palo derecho del arquero Thiago Cardozo.
Driussi sería el protagonista de la alegría “Millonaria” a los 35’. El “9″ del “Millonario” no pudo vencer a Cardozo, que dio rebote y la pelota cayó en los pies de Tomás Galván: el mediocampista fue oportunista y definió de primera, con el arco libre, marcando el 1-0 y su primer gol con la camiseta de River.
El equipo del “Chacho” no levantó el pie del acelerador en el segundo tiempo y la insistencia tuvo sus frutos. A los 58’, un centro desde la derecha por parte de Juan Cruz Meza cayó en la cabeza de Facundo Colidio, que cambió el palo y puso el 2-0, provocando el delirio de los hinchas en el Monumental, que palpitan el Superclásico con Boca de dentro de dos semanas.
Sobre los 10′ finales, los de Ricardo Zielinski fueron a buscar el descuento que les permita soñar con un empate, pero en el apuro para revertir la historia la defensa quedó mal parada y a los 82′ sufrió otro mazazo.
Aníbal Moreno lanzó un pase filtrado para habilitar a Galván, que marcó el 3-0 (su segundo en el partido) y selló la historia en Núñez.
La próxima fecha, River visitará a Racing, el domingo 12 de abril a las 20 (en el medio enfrentará a Blooming en Bolivia, el jueves 9 a las 21.30, por la primera jornada de la Copa Sudamericana). Por su parte, Belgrano será local ante Aldosivi, el viernes 10 a las 21.