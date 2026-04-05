Tomás Galván, River vs Belgrano. Foto: X @RiverPlate

River Plate le ganó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura y consiguió su cuarto triunfo consecutivo. Los goles de la tarde/noche en el Monumental los marcaron Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio

En el primer tiempo, la iniciativa fue para los de Eduardo Coudet con un Sebastián Driussi activo en ataque: la primera llegada para el local llegó a los 10 minutos, con un desprendimiento por derecha del delantero, cuyo remate bajo y cruzado dio en el palo derecho del arquero Thiago Cardozo.

Driussi sería el protagonista de la alegría “Millonaria” a los 35’. El “9″ del “Millonario” no pudo vencer a Cardozo, que dio rebote y la pelota cayó en los pies de Tomás Galván: el mediocampista fue oportunista y definió de primera, con el arco libre, marcando el 1-0 y su primer gol con la camiseta de River.

Tomás Galván, River vs Belgrano. Foto: X @RiverPlate

El equipo del “Chacho” no levantó el pie del acelerador en el segundo tiempo y la insistencia tuvo sus frutos. A los 58’, un centro desde la derecha por parte de Juan Cruz Meza cayó en la cabeza de Facundo Colidio, que cambió el palo y puso el 2-0, provocando el delirio de los hinchas en el Monumental, que palpitan el Superclásico con Boca de dentro de dos semanas.

Sobre los 10′ finales, los de Ricardo Zielinski fueron a buscar el descuento que les permita soñar con un empate, pero en el apuro para revertir la historia la defensa quedó mal parada y a los 82′ sufrió otro mazazo.

Aníbal Moreno lanzó un pase filtrado para habilitar a Galván, que marcó el 3-0 (su segundo en el partido) y selló la historia en Núñez.

Tomás Galván, River vs Belgrano. Foto: X @RiverPlate

La próxima fecha, River visitará a Racing, el domingo 12 de abril a las 20 (en el medio enfrentará a Blooming en Bolivia, el jueves 9 a las 21.30, por la primera jornada de la Copa Sudamericana). Por su parte, Belgrano será local ante Aldosivi, el viernes 10 a las 21.

Los detalles de River vs Belgrano