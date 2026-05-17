Argentinos Juniors Vs Belgrano Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 17/05/2026, a partir de las 17:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Argentinos Juniors vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano se podrá ver en directo por ESPN Premium, TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentinos Juniors vs. Belgrano, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arasa, Nazareno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentinos Juniors choca ante Belgrano, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Diego Armando Maradona ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.