Nacho Lago, jugador estrella de Colón. Foto: @QGdoPOP

El futbolista Ignacio Lagos, de Colón de Santa Fe, vivió un momento que revolucionó al fútbol argentino durante el programa “Sangre y Luto” de la provincia santafesina.

En un segmento especial, el delantero del “Sabalero” recibió videos con palabras dedicatorias de distintas personas de su familia, pero el más especial fue el de su novio, quien le mostró su amor en público por primera vez.

Nacho Lago y su pareja Foto: @QGdoPOP

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño”, expresó.

Lagos admitió su sorpresa al ver el video, y se lo vio visiblemente conmovido. Además, describió la relación: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

Ignacio Lago presentó su novio en una entrevista. Video: NA

De esta manera, Lago se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad en Argentina en presentar públicamente a su novio durante una entrevista televisiva.

Quién es Ignacio Lago

Ignacio Lago es un futbolista de 23 años nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova. Se formó en las divisiones inferiores de Almirante Brown e hizo su estreno en la Primera División el 10 de febrero de 2018, con apenas 15 años, seis meses y cinco días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el club de La Matanza.

Su proyección despertó rápidamente el interés de los clubes de Primera División: en septiembre de 2020, Talleres de Córdoba adquirió una parte de su ficha, iniciando un recorrido que incluyó experiencias internacionales y nacionales:

Tlaxcala (México): 16 partidos, 5 goles y 3 asistencias.

San Martín de San Juan: 16 encuentros, 4 goles y 3 asistencias.

Atlético de Rafaela: 33 partidos, 5 goles y 1 asistencia.

En 2024, el extremo desembarcó a préstamo en Colón y su adaptación fue inmediata: Lago se consolidó como el motor ofensivo del equipo. Sus estadísticas en Santa Fe reflejan su importancia con 58 partidos, 11 goles y 7 asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes de la categoría.

Ignacio Lago Foto: @DarioFiori2

Ante este rendimiento, la dirigencia liderada por José Alonso decidió apostar fuerte por él. A fines de ese mismo año, el “Sabalero” ejecutó la opción de compra por el 50% del pase, en una operación que rondó los 350 mil dólares.

Actualmente, el principal objetivo de Colón es sellar la renovación del contrato de Ignacio Lago hasta diciembre de 2027. La urgencia radica en que su vínculo vigente vence a fin de año; a partir del 1° de julio, el futbolista tendría la potestad legal de negociar como agente libre con cualquier otra institución. Sin embargo, la ingeniería económica presenta un desafío adicional: Talleres de Córdoba aún conserva el 50% de los derechos económicos del jugador.