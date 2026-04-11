VIDEO Un jugador de Gimnasia de Jujuy bromeó y gritó “bomba” en un avión:

Emiliano Jesús Endrizzi arrestado por gritar "bomba" en medio de un avión. Foto: Captura de video.

Un suceso tan insólito, absurdo como alarmante generó un fuerte operativo de seguridad en la provincia de Jujuy, cuando el futbolista Emiliano Jesús Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue detenido tras gritar “bomba” dentro de un avión que estaba a punto de despegar, lo que desató el pánico entre los pasajeros.

El hecho tuvo lugar este sábado 11 de abril instantes previos al despegue, cuando el deportista lanzó la “amenaza” que activó de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria. Como era de esperarse, todos los pasajeros debieron ser evacuados del avión mientras intervenían efectivos policiales y personal especializado para que se descartara la presencia de explosivos.

Debieron reducir al futbolista que gritó “bomba” dentro de un avión

Endrizzi fue reducido en el lugar y trasladado por la Policía en medio de un importante despliegue, que incluyó su retiro esposado frente al resto de los ocupantes del vuelo.

El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" dentro de un avión y lo arrestaron. Video: X/@okdobleamarilla

Tras un exhaustivo escudriñamiento, las autoridades confirmaron que no había ningún artefacto explosivo. Esta situación puede derivar en consecuencias judiciales severas, debido a que este tipo de acciones encuadra dentro del delito de intimidación pública, una figura que contempla sanciones penales.

Algunos testigos que testificaron sobre el hecho aseguraron que se habría tratado de una “broma”. En el plano deportivo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene previsto disputar un encuentro clave ante Agropecuario por la Primera Nacional.

Por el momento, el club jujeño no emitió un comunicado oficial respecto a lo sucedido, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades, aunque claro está, podría traer consecuencias negativas para el jugador.