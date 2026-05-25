Juan Fernando Quintero. Foto: EFE

La derrota en la final del Torneo Apertura 2026 marcó un antes y un después en River Plate. La caída frente a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes aceleró un proceso de renovación que ya se analizaba puertas adentro. Con la mirada puesta en el segundo semestre y en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet prepara una profunda reestructuración del plantel encabezada por la posible salida de Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas más representativos del equipo en los últimos años.

Juan Fernando Quintero podría irse de River tras el Mundial 2026

El mediocampista colombiano perdió protagonismo en la consideración de Eduardo Coudet y apenas disputó algunos minutos en la final del campeonato. Según reveló el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F90, el futbolista ya recibió dos propuestas importantes de la MLS y tendría decidido cambiar de aire después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, convocatoria que fue anunciada este lunes 25 de mayo.

“Él se considera en un rol secundario en el equipo y por eso va a aceptar alguna de esas propuestas”, aseguró Yarroch sobre el futuro del enganche, cuyo contrato con River finaliza a fines de este año, aunque existe la posibilidad de extenderlo por una temporada más.

Festejo de Juan Fernando Quintero para River en el Monumental. Foto: NA

En este contexto, el encuentro del miércoles 27 de mayo ante Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana podría convertirse en el último partido de Quintero con la camiseta del Millonario. Su representante, Rodrigo Riep, también se refirió recientemente a la situación del jugador y dejó abierta la puerta a una transferencia: “Después de la Copa del Mundo veremos, porque los jugadores de este estilo solo quieren ser felices jugando. Él siempre hace goles importantes y define torneos. Lo que a él le haga feliz, donde sea feliz, será”, expresó.

River prepara una renovación profunda del plantel para la Sudamericana

La salida de Quintero no sería la única dentro del plantel de River. La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en un recambio importante que alcanzaría entre siete y ocho futbolistas de cara al próximo mercado de pases.

La salida de Quintero no sería la única dentro del plantel de River, que planea 7 u 8 salidas. Foto: NA

Entre los jugadores que podrían abandonar el club aparecen Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz y Fabricio Bustos, en una depuración que marcará el primer gran rearmado del ciclo de Coudet.

Tras la frustración en el ámbito local, el gran objetivo del entrenador será construir un equipo competitivo para pelear por el título internacional y conquistar la gloria continental que River no pudo alcanzar en el Apertura 2026.

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño fueron convocados al Mundial 2026 con Colombia

Más allá de haber perdido protagonismo en River durante el semestre, Juan Fernando Quintero logró meterse en la lista definitiva de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026.

El mediocampista, que dejó de ser una pieza indiscutida como lo había sido durante el ciclo de Marcelo Gallardo y pasó a tener menos minutos con Coudet, fue incluido entre los 26 convocados por el entrenador Néstor Lorenzo.

Juan Fernando Quintero fue convocado por Néstor Lorenzo y jugará su tercera Copa del Mundo. Foto: NA

De esta manera, Quintero afrontará su tercera Copa del Mundo con el seleccionado colombiano tras haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018. La otra presencia riverplatense en la nómina será la de Kevin Castaño, cuya convocatoria sorprendió todavía más debido a su escasa participación en la temporada y a rendimientos que estuvieron lejos de lo esperado.