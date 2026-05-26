Nacional vs Coquimbo Unido Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Nacional vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Nacional vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Nacional y Coquimbo Unido se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Nacional vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Maximiliano, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Nacional y Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.