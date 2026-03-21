Qué pasa si una aerolínea quiebra y tenés pasajes. Foto: Unsplash.

En un contexto complicado para la industria aérea, crece la incertidumbre entre los pasajeros ante cancelaciones y posibles quiebras. Qué dicen las leyes en Argentina, cuáles son las opciones disponibles y cómo reclamar en caso de no poder volar.

Según la normativa vigente, las aerolíneas están obligadas a garantizar el cumplimiento del servicio contratado por el pasajero. Esto puede implicar reubicar al viajero en otro vuelo -propio o de otra compañía- o bien devolver el dinero necesario para adquirir un nuevo pasaje y completar el itinerario.

En casos de cancelaciones o demoras de al menos cuatro horas (plazo que aplica en Argentina), los pasajeros tienen derecho a elegir entre dos opciones: la redirección o el reembolso.

Qué pasa si una aerolínea quiebra y tenés pasajes. Foto: Unsplash.

La redirección implica que la aerolínea debe ofrecer un vuelo alternativo hacia el mismo destino, incluyendo conexiones si fueran necesarias. Generalmente, esto se realiza dentro de la misma compañía, aunque en algunos casos pueden ofrecer opciones con otras aerolíneas. Si el nuevo vuelo se programa para más adelante, el pasajero también tiene derecho a asistencia, como comida y alojamiento durante la espera, siempre dentro de gastos considerados razonables.

Por otro lado, el reembolso contempla la devolución del dinero del pasaje. En estos casos, también puede corresponder una indemnización, por lo que se recomienda iniciar el reclamo lo antes posible, teniendo en cuenta que los plazos pueden variar según el país. Si la aerolínea no brinda una solución, es importante recurrir al seguro de viaje, ya que muchas pólizas cubren cancelaciones de vuelos, demoras y otros inconvenientes como la pérdida de equipaje.

Qué pasa si una aerolínea quiebra y tenés pasajes. Foto: Unsplash.

Qué hacer si la aerolínea quiebra

Ante una situación de quiebra o cese de operaciones, los especialistas recomiendan actuar rápidamente. El abogado Santiago Aramburu advierte que la normativa actual -vigente desde 1998- necesita actualización, ya que no contempla distintos escenarios, como si el pasajero está en tránsito o en su lugar de residencia.

Frente a este tipo de conflictos, se aconseja:

Guardar toda la documentación que acredite la compra del pasaje (tickets, vouchers o recibos).

Conservar comprobantes de gastos adicionales derivados de la cancelación.

Intentar dejar constancia del reclamo ante la aerolínea.

Qué pasa si una aerolínea quiebra y tenés pasajes. Foto: Unsplash.

En caso de no obtener respuesta, se puede iniciar un reclamo formal vía administrativa o judicial para recuperar el dinero. Si el pasajero se encuentra varado, también puede optar por contratar otro vuelo y luego reclamar el reintegro de los gastos.

Según Aramburu, hay casos recientes, como el cierre de Viva Air, que evidencian la necesidad de actualizar la legislación para contemplar situaciones como la distancia del viaje, si el pasajero está en tránsito o condiciones especiales, como viajar con menores o personas con discapacidad.