Chilavert se metió en la polémica de Vinícius y cuestionó a Mbappé con dichos repudiables:

Kylian Mbappé y José Luis Chilavert. Foto: NA

José Luis Chilavert se sumó a la polémica en torno al caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. Sin embargo, el ex arquero de Vélez sumó a Kylian Mbappé, quien defendió a su compañero del Real Madrid, con comentarios repudiables sobre su vida personal.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, el paraguayo respaldó al jugador de Benfica, al mencionar que se solidarizaba con Prestianni “porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”.

José Luis Chilavert tuvo repudiables dichos contra Kylian Mbappé. Video: X.

Sin embargo, no terminó allí y agregó a la polémica cuestionando al jugar francés: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”.

Lejos de caer en su frase, Chilavert remarcó que “no es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer“.

José Luis Chilavert. Foto: NA

El ex arquero, conocido por sus opiniones contundentes, suele intervenir en temas de actualidad futbolística y política, y, lejos de quedarse al margen de lo ocurrido cuando fue consultado por el lamentable episodio, sus dichos volvieron a provocar repercusión en el ámbito deportivo.

Qué pasó entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en el Real Madrid - Benfica

Durante el Benfica-Real Madrid por Champions League, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo. Foto: REUTERS

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores blancos como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. No se puede aceptar este tipo de actitud”, denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.