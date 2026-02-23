Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo. Foto: REUTERS

Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido de la ida de la Champions League, por lo cual no estará en el encuentro de vuelta que se llevará a cabo este martes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, mientras que el Benfica reveló que apelará la medida.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni”, indicó la entidad.

Vinicius Junior denunció racismo durante el partido entre Real Madrid y Benfica. Foto: REUTERS

Asimismo, el escrito añadió que la suspensión es “para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

En tanto, trascendió que Prestianni podría tener que afrontar alguna otra sanción, mientras que no se descartaba que también haya posibles multas, porque la investigación sobre el caso aún está abierta, según manifestó la UEFA.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, culminó el escrito.

La respuesta del Benfica

Tras conocerse la suspensión, el club de Portugal salió al cruce con un comunicado en el que expresó: “El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid”.

“El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. El Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del Club, como Eusébio”, aseveró.