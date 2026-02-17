Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo. Foto: REUTERS

El escándalo reinó este martes por varios minutos en el Estádio da Luz, durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League. A los 50′ del encuentro, Vinicius Júnior estampó el 1-0 parcial para el “Merengue” y celebró frente la hinchada local, pero lo que empezó en alegría terminó en polémica con el argentino Gianluca Prestianni como protagonista.

Los jugadores de las “Águilas” tomaron el festejo del delantero brasileño como provocador y procedieron a increparlo. Cuando parecía que el tumulto se dispersaba, “Vini” corrió hacia el árbitro Francois Letexier - que lo amonestó por su celebración- acusando de racismo a uno de sus rivales.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo durante el Real Madrid-Benfica. Crédito: ESPN

“Me dijo mono”, se pudo leer en los labios de Vinicius en las imágenes mostradas por la transmisión oficial. El crack del “Merengue” apuntó contra el argentino Gianluca Prestianni por racismo, desatando una nueva gresca en la que intervinieron ambos planteles.

Nicolás Otamendi y Kylian Mbappé fueron otros de los protagonistas de la acalorada discusión, que también contó con la intervención de los entrenadores Álvaro Arbeloa y José Mourinho.

En las imágenes se lo puede ver a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta mientras discute con Vinicius, por lo que no se puede saber con seguridad cuáles fueron las palabras que desataron el escándalo.

La discusión terminó luego de unos 10 intensos minutos. En el resto del encuentro, el brasileño fue silbado por todo el estadio cada vez que tocaba la pelota. Por su parte, el delantero argentino fue reemplazado a los 80′ del partido.

Ambos equipos se volverán a ver las caras el miércoles 25 de febrero a las 17 (hora argentina) en el estadio Bernabéu, cuando disputen el partido de ida de los playoffs por un lugar en los octavos de final de la Champions League.

El resumen de Benfica-Real Madrid