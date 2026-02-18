Vinicius Junior denunció racismo durante el partido entre Real Madrid y Benfica. Foto: REUTERS

Gianluca Prestianni se encuentra en el centro de la polémica, tras haber protagonizado un escándalo durante el duelo entre Real Madrid y Benfica por Champions League. El argentino fue acusado de lanzar insultos racistas contra Vinicius Junior, futbolista brasileño.

En este marcó, la UEFA designó a un inspector de ética y disciplina para investigar lo ocurrido este martes. Previamente, la entidad ya había mencionado que estaba tras los análisis de la acusación.

El encuentro estuvo interrumpido durante unos ocho minutos porque el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo durante el Real Madrid-Benfica. Crédito: ESPN

“Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA”, explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto.

El protocolo anti racismo de UEFA

Desde 2009 y tras su aprobación por el Comité Ejecutivo de la UEFA, los árbitros disponen de unas directrices oficiales para ayudarles a gestionar los incidentes racistas dentro de los estadios, que en un procedimiento de tres pasos les otorgan la facultad de detener inicialmente el juego y, si el comportamiento racista continúa, suspender el partido.

El primer paso es la detención del partido si lo considera necesario. Luego, pedirá un anuncio en altavoz para que se detengan los actos racistas.

En caso de que continúe este comportamiento, el árbitro suspenderá el encuentro durante un periodo de tiempo razonable, por ejemplo, de cinco a diez minutos, y pedirá a los equipos que se retiren a los vestuarios. Se realizará un nuevo anuncio por megafonía.

El tercer y último paso indica que como último recurso, si el comportamiento racista continúa tras la segunda reanudación, el árbitro podrá suspender definitivamente el partido.

Después del partido, el caso se remite a las autoridades disciplinarias de la UEFA.

El protocolo durante el Real Madrid - Benfica

Anoche en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores blancos como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. No se puede aceptar este tipo de actitud”, denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

Gianluca Prestianni negó después en redes sociales haber dirigido “insultos racistas” a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid.

“En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió.

Por su parte Vinicius aseguró que “los racistas son, ante todo, cobardes” y “necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”.