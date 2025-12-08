Desde la cabina de un piloto: el video más espectacular del sobrevuelo de los aviones F-16 por Buenos Aires

Un piloto danés publicó el momento exacto en que los aviones caza hicieron su exhibición frente a los porteños. La grabación entera.

El sobrevuelo de los F-16 sobre Buenos Aires. Foto: Captura

La Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y la zona de la Costanera fueron escenario este sábado de un evento tan inusual como importante para la República Argentina: seis aviones caza F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires en su vuelo inaugural.

El despliegue -que incluyó pasadas sobre la Casa Rosada y el Obelisco antes de aterrizar en Río Cuarto, Córdoba- fue grabado por un piloto en primera persona.

Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires. Foto: X @MinDefensa_Ar

Las aeronaves de combate volaron durante siete minutos a unos 700 km/h antes de regresar a Córdoba. Allí, el presidente Javier Milei encabezó el acto en el Área Material Río Cuarto, acompañado por Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el jefe del Estado Mayor, Gustavo Javier Valverde.

Los F-16, que despegaron de Córdoba, alcanzaron el área metropolitana en pocos minutos y fueron vistas desde la Costanera y la Avenida 9 de Julio, donde cientos de personas se juntaron para observar el trayecto de los cazas. Luego hicieron un nuevo pasaje sobre el Obelisco y continuaron hacia Retiro, mientras otros espectadores los fotografiaban desde distintos puntos de la ribera porteña.

El sobrevuelo sobre Buenos Aires de los aviones caza F-16. Video: YouTube Forsvaret

Las características de los aviones cazas F-16

Los F-16 son aviones de combate de cuarta generación, clasificados como cazas multirol y supersónicos. Su incorporación representa un importante avance en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, al combinar versatilidad operativa, tecnología de punta y una amplia capacidad de armamento.

En materia de armamento, los F-16 pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un alcance superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. Además, están equipados con bombas guiadas por láser, como la GBU-12, y bombas convencionales MK-82, lo que les permite adaptarse a distintos tipos de misiones. A esto se suman sistemas de guerra electrónica y pods de reconocimiento que amplían sus capacidades tácticas.

Aviones F-16. Foto: Gentileza Defensa.

Desde el punto de vista tecnológico, incorporan pantallas multifunción, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones seguras. Estas mejoras optimizan tanto la eficacia en combate como la seguridad del piloto.

En cuanto a su capacidad operativa, los F-16 pueden cumplir una amplia gama de misiones, desde patrullas aéreas hasta ataques terrestres y tareas de reconocimiento. Su velocidad supersónica, que puede alcanzar Mach 2, y su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas los convierten en una herramienta altamente flexible. Gracias a sus pilones externos, pueden transportar distintos tipos de armamento, lo que refuerza su papel como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.