Estados Unidos e Irán activaron operaciones simultáneas para localizar al tripulante de un caza F‑15 Foto: @centcom

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán sumó en las últimas horas un nuevo episodio de alto riesgo que mantiene en vilo a la región y a la comunidad internacional. Tras el derribo de un caza estadounidense F‑15E Strike Eagle en territorio iraní, ambos países desplegaron operaciones paralelas y contrapuestas para localizar al tripulante que permanece desaparecido, en lo que ya es considerado uno de los momentos más delicados del conflicto en curso.

Una carrera peligrosa en territorio hostil

Fuentes militares confirmaron que la aeronave, que contaba con dos tripulantes, fue alcanzada por sistemas de defensa aérea iraníes durante una misión de combate. Uno de los ocupantes logró ser rescatado con vida por fuerzas estadounidenses, mientras que el segundo continúa sin ser localizado, lo que activó una operación de búsqueda y rescate (SAR) de alta complejidad en una zona dominada por fuerzas iraníes.

De acuerdo con reportes coincidentes de medios estadounidenses y europeos, el avión abatido no era un F‑35 —como afirmó inicialmente Teherán— sino un F‑15E Strike Eagle, caza biplaza especializado en misiones de ataque profundo y apoyo táctico.

Fue derribado en territorio iraní, en una misión de rescate que eleva al máximo la tensión Foto: Europa Press

Recompensas, propaganda y presión psicológica

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró públicamente que el derribo fue ejecutado por un “sistema avanzado de defensa aérea” y celebró el impacto como una victoria estratégica. La tensión escaló aún más cuando medios estatales iraníes ofrecieron una recompensa económica para cualquier civil que aporte información o permita la captura del tripulante estadounidense desaparecido.

Este movimiento fue interpretado por analistas militares como una estrategia de presión psicológica, destinada a dificultar las tareas de rescate y elevar el costo político y humanitario para Washington.

Más aeronaves afectadas y operaciones bajo fuego

El derribo del F‑15 no fue un hecho aislado. En paralelo, un avión de ataque A‑10 Warthog también resultó dañado durante operaciones en la región, aunque su piloto consiguió eyectarse y fue rescatado con vida en una misión separada. Además, al menos dos helicópteros estadounidenses de búsqueda y rescate fueron alcanzados por fuego enemigo, dejando heridos pero sin víctimas fatales.

Estos incidentes contradicen las afirmaciones previas del Pentágono sobre una superioridad aérea total y exponen el nivel de riesgo creciente para las fuerzas desplegadas.

Donald Trump.Donald Trump. Foto: REUTERS

Impacto político y silencio oficial

Desde la Casa Blanca evitaron brindar detalles operativos. Sin embargo, se confirmó que el presidente Donald Trump fue informado del derribo y de la situación del tripulante desaparecido, aunque minimizó públicamente el efecto del episodio sobre las negociaciones indirectas con Irán.

Mientras tanto, el conflicto —que comenzó tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos iraníes hace más de un mes— sigue extendiéndose y genera preocupación global, especialmente por el impacto sobre el suministro energético y la estabilidad económica internacional.

Un escenario impredecible

Expertos en defensa advierten que la búsqueda del tripulante del F‑15 representa una de las misiones más peligrosas desde el inicio de la guerra, ya que combina operaciones especiales, presión diplomática y un elevado riesgo de enfrentamientos directos entre potencias.

Cada hora que pasa aumenta la incertidumbre. La posibilidad de que el militar estadounidense sea hallado por fuerzas iraníes podría provocar una escalada inmediata, mientras que un rescate exitoso sería leído como un golpe estratégico para Washington.

Por ahora, la región permanece en máxima alerta, con el foco puesto en una misión contrarreloj que podría redefinir el rumbo del conflicto.