Panini lanzó a la venta una colección del Mundial 2026 en Argentina:

Cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini/Reuters

Se acerca el Mundial 2026 y Panini se adelantó con un lanzamiento muy celebrado por los fanáticos del fútbol. A pocos meses de que inicie el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, salió a la venta una colección de Panini en Argentina, que ya se puede conseguir en distintos puntos.

Si bien todavía no se publicó el histórico álbum de figuritas, la empresa italiana ya tiene a la venta la colección de cartas, llamada Adrenalyn XL.

La colección que lanzó Panini del Mundial 2026

Dicha colección ya había salido a la venta a nivel mundial a través de la tienda online internacional, aunque ahora ya puede conseguirse en Argentina. Se trata de una edición que cuenta con más de 600 cartas, que destaca a grandes figuras del Mundial 2026.

Paquetes de cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini

ZonaKids, la tienda virtual de Panini en Argentina, ya cuenta con distintos packs ideales para coleccionistas. Desde sobres que traen ocho unidades, hasta el álbum coleccionador y latas, a diferentes precios.

Además, ya se pueden comprar los sobres en distintos kioscos y puntos de venta de Panini.

“Con 630 cartas con gráficos impresionantes, materiales especiales y los mejores jugadores del mundo, esta colección te permite crear el equipo de tus sueños, explorar múltiples modos de juego y desafiar a aficionados de todo el mundo. Desde HÉROES y FAVORITOS DE LA AFICIÓN hasta el debut de los BALONES DE ORO y las excepcionales cartas ETERNOS 22, cada sobre está lleno de sorpresas”, detalla el sitio de KonaKids.

Colecciones de Panini del Mundial 2026. Foto: Reuters/Canal26

A la espera de las figuritas: cuánto valen las cartas del Mundial 2026 de Panini

Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada): $47.500.

1 lata (incluye 8 sobres): $57.000.

1 caja de 24 sobres : $79.800.

Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada) y 1 caja de 24 sobres : $124.620.

1 caja de 24 sobres y 1 lata (incluye 8 sobres): $133.920.

Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 1 caja de 24 sobres y 1 lata (incluye 8 sobres): $174.600.

Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 2 cajas de 24 sobres cada una y 1 lata (incluye 8 sobres): $244.640.

Starter pack (3 sobres, guía oficial, tablero de juego, coleccionador y 1 carta edición limitada), 3 cajas de 24 sobres cada una y 1 lata (incluye 8 sobres): $307.700.

Pack de la colección de cartas del Mundial 2026 de Panini. Foto: Panini

Cuándo sale el álbum de figuritas del Mundial 2026

Lo cierto es que Panini todavía no confirmó una fecha exacta de la salida del álbum y los paquetes de figuritas. Sin embargo, los antecedentes pueden ayudar a calcular cuándo estarán en los kioscos y punto de venta habituales.

Tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, la salida a la venta se dio durante la segunda quincena de marzo, unos tres meses antes de que comience el Mundial. Este dato podría ayudar a calcular la fecha de salida para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Panini anunció el álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Canal 26

La referencia de Qatar 2022 no sirve,ya que se disputó entre noviembre y diciembre, por lo que hubo otras fechas. Sin embargo, también se respetó la tendencia de los tres meses previos, ya que estuvieron disponibles desde agosto.