Canal 26
Por Canal 26
viernes, 3 de abril de 2026, 16:23
Restos del caza estadounidense derribado en Irán. Foto: NA

Irán ofrece “una generosa recompensa” por la captura del piloto del cazabombardero estadounidense F-15E que afirma haber derribado.

En un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, acompañado de imágenes que mostraban los restos del avión, el CGRI indicó que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial.

Avión caza F15 de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En tanto, Estados Unidos intentaba localizar a su soldado, a pesar de que no se pronunció oficialmente acerca del incidente.

El Cuerpo Guardia Revolucionaria de Irán publicó videos no verificados de aeronaves militares de Estados Unidos -helicópteros Black Hawk y un avión Hércules 130- sobrevolando la zona en operaciones de búsqueda.

Helicóptero Black Hawk de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

“Su piloto se eyectó y aterrizó dentro del territorio del país”, dice un comunicado atribuido al CGRI.