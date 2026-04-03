Irán derribó un caza F15: la carrera contrarreloj con EEUU para hallar al piloto
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria afirmó que el aviador logró eyectarse y se encontraría en territorio persa. Entre la recompensa y la búsqueda de helicópteros en territorio persa.
Irán ofrece “una generosa recompensa” por la captura del piloto del cazabombardero estadounidense F-15E que afirma haber derribado.
En un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, acompañado de imágenes que mostraban los restos del avión, el CGRI indicó que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial.
En tanto, Estados Unidos intentaba localizar a su soldado, a pesar de que no se pronunció oficialmente acerca del incidente.
El Cuerpo Guardia Revolucionaria de Irán publicó videos no verificados de aeronaves militares de Estados Unidos -helicópteros Black Hawk y un avión Hércules 130- sobrevolando la zona en operaciones de búsqueda.
“Su piloto se eyectó y aterrizó dentro del territorio del país”, dice un comunicado atribuido al CGRI.