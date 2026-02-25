Entrenamiento para pilotos Foto: Foto generada con IA

La modernización de la Fuerza Aérea Argentina dio un nuevo paso tras la confirmación oficial del pago de más de USD 33 millones a Estados Unidos para capacitar a los pilotos que operarán los cazas F‑16 recientemente adquiridos a Dinamarca. El Departamento de Guerra estadounidense adjudicó el contrato a Top Aces Corp., una empresa con sede en Arizona especializada en entrenamiento avanzado para fuerzas aéreas aliadas.

El programa forma parte de un proceso más amplio de renovación tecnológica que Argentina viene impulsando desde 2024, cuando se selló la compra de 24 aeronaves F‑16 como reemplazo de flotas anteriores. Según las autoridades estadounidenses, el entrenamiento permitirá que los pilotos argentinos alcancen una capacidad operativa independiente, un aspecto clave para operar estos cazas de manera autónoma y con estándares internacionales.

¿Qué incluye el acuerdo con EE.UU.?

Del total de USD 33 millones, USD 22 millones serán desembolsados durante 2026, según los documentos oficiales difundidos por el gobierno norteamericano. La capacitación será desarrollada directamente en territorio argentino y se extenderá hasta el 30 de junio de 2029, bajo el esquema de Ventas Militares Extranjeras (FMS), un programa habitual para países socios de Estados Unidos.

En los próximos días, una delegación de instructores de Top Aces llegará al Área de Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde se desarrollará buena parte del entrenamiento.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Un paso clave para la incorporación de los F‑16

La operación se vincula directamente con la compra de los F‑16 daneses, aeronaves supersónicas que Dinamarca comenzó a retirar en favor de los más modernos F‑35. Este recambio permitió que Argentina accediera a unidades totalmente operativas y con soporte técnico autorizado por Estados Unidos.

El exministro de Defensa Luis Petri había destacado en 2024 que se trataba de la adquisición militar más importante de los últimos 50 años, una afirmación que subraya el nivel de inversión y el impacto estratégico de esta modernización.

Además del entrenamiento presencial, está previsto que Argentina reciba un simulador avanzado de vuelo, pieza fundamental para completar el ciclo de formación, reducir costos operativos y acelerar los tiempos de certificación de pilotos.

Aviones F-16 Foto: Fuerza Aérea

¿Por qué es importante este programa?

La incorporación de los F‑16 y la capacitación asociada representan un salto cualitativo en la capacidad de defensa del país. Entre los beneficios destacan:

Mayor control del espacio aéreo , especialmente en tareas de vigilancia y defensa estratégica.

Operación con estándares OTAN , gracias al entrenamiento especializado.

Autonomía operativa , ya que los pilotos podrán operar sin depender de bases extranjeras.

Actualización tecnológica, considerando que los F‑16 siguen siendo aeronaves competitivas en escenarios modernos.

La decisión también consolida el vínculo de cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, ya que la venta danesa fue realizada en estrecha coordinación con el gobierno estadounidense, que debía autorizar la transferencia por tratarse de aviones de fabricación norteamericana.