La máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció este jueves sobre el testimonio brindado por el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Foto: EFE y El Mundo

La máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció este jueves 30 de abril sobre el testimonio brindado por el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Durante su declaración, Aldama identificó al titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el líder de la red investigada en el caso de los barbijos y sugirió la existencia de una posible financiación irregular dentro del PSOE. Ante esto, la dirigente madrileña fue tajante al afirmar: “Su silencio le hace culpable”.

En su crítica, la presidenta regional cuestionó que, tras un día del escándalo, el jefe del Gobierno no haya emitido declaraciones públicas. Asimismo, reprochó que Sánchez suspendiera parte de sus actividades oficiales justo en la jornada en que deben declarar otros implicados clave como Koldo García y José Luis Ábalos.

Con tono sarcástico, Ayuso aludió a la misiva que el presidente escribió tiempo atrás cuando puso en duda su continuidad en el cargo. “Preparémonos para una nueva carta del señor enamorado a los feligreses”, disparó, para luego añadir: “Esta vez ni Bécquer la va a superar”.

Durante un evento en la localidad de Tres Cantos, la líder madrileña sostuvo que las palabras de Aldama solo ratificaron un secreto a voces. “Lo que hizo la declaración de Aldama es decir algo que lo saben hasta los chinos, y es que Sánchez es el número uno de esa corrupción del PSOE”, sentenció.

Finalmente, en relación con las denuncias sobre el manejo de fondos del partido de gobierno, Ayuso manifestó que la exposición del empresario cuenta con el respaldo necesario. “Creo que el PSOE va a tener muy difícil demostrar que no se ha financiado a través de esta trama corrupta durante todos estos años”, concluyó la mandataria.