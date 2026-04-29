Víctor de Aldama acusa a Pedro Sánchez de liderar una “banda de corrupción” en el caso Ábalos. Foto: EFE (Daniel González)

La declaración del empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo sacudió este miércoles el escenario político en España, al involucrar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una presunta trama de corrupción vinculada a contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.

Sus afirmaciones, que forman parte de la causa que también salpica al exministro José Luis Ábalos, fueron rápidamente rechazadas por el Ejecutivo y el oficialismo, que las calificaron como “mentiras” sin sustento.

Caso Ábalos: Aldama declara en el Tribunal Supremo y apunta contra Pedro Sánchez

Durante su comparecencia judicial, Aldama aseguró que el jefe del Ejecutivo ocupaba el “escalafón 1” dentro de una supuesta “banda organizada” que, según su testimonio, operaba en el seno del Ministerio de Transportes. En esa estructura, situó a Ábalos en el segundo nivel, como quien “daba y otorgaba”, seguido por su entonces asesor Koldo García, mientras que él mismo se ubicó en el cuarto puesto.

Víctor de Aldama aseguró que el jefe del Ejecutivo ocupaba el “escalafón 1” dentro de una supuesta “banda organizada”. Foto: EFE (Mariscal)

El empresario, considerado una pieza clave en la investigación, afirmó haber participado activamente en la red y detalló presuntas entregas de dinero que, según dijo, alcanzaron entre 3,5 y 4 millones de euros dirigidos al exministro. También sostuvo que el presidente estaba al tanto de estas maniobras: “Lo tenía claro y lo sabía”.

Investigación por corrupción: las acusaciones sobre comisiones ilegales y contratos de mascarillas

La causa se centra en supuestas comisiones ilegales derivadas de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena crisis del COVID-19. Aldama declaró que, entre 2019 y 2022, entregaba regularmente 10.000 euros en efectivo para “gastos” y que incluso llegó a transportar hasta 250.000 euros en una mochila hasta dependencias del ministerio.

El comisionista decidió colaborar con la Fiscalía mientras se encontraba en prisión provisional por otra causa, vinculada a un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional. Desde entonces, su testimonio ganó peso en una investigación que combina múltiples frentes judiciales.

Reacción del Gobierno y del PSOE: desmentidas, acusaciones de “mentiras” y estrategia judicial

Mientras se desarrollaba la declaración, el Gobierno español expresó “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del empresario, al que definió como “un gran mentiroso”. Desde el entorno de Sánchez remarcaron que los acusados tienen derecho a mentir en su defensa, tal como contempla la legislación.

Por su parte, el PSOE anunció que volverá a recurrir al Tribunal Supremo para frenar lo que considera “injurias” y evitar que Aldama “difame impunemente” a la formación. El partido insiste en que no existe financiación ilegal y sostiene que se trata de una estrategia defensiva basada en acusaciones sin pruebas.

El Gobierno de España expresó “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del Víctor de Aldama. Foto: EFE (Mariscal)

En paralelo, Sánchez reiteró que nunca mantuvo relación con Aldama, una postura que ya había defendido en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado en octubre pasado.

Derivaciones internacionales: Venezuela, Guaidó y el viaje de Delcy Rodríguez

El testimonio de Aldama también incluyó referencias a la política exterior española. Según afirmó, Ábalos habría intervenido en gestiones vinculadas a la crisis en Venezuela, primero en respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado en 2019 y posteriormente en un giro hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

José Luis Ábalos respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, durante la crisis de 2019. Foto: Reuters

El empresario mencionó además la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en ese cambio de postura. En esa línea, aseguró haber participado en gestiones vinculadas al polémico viaje a España en 2020 de Delcy Rodríguez, quien tenía restringido el ingreso a territorio de la Unión Europea (UE).

Según su versión, incluso organizó aspectos logísticos de la visita en Madrid, en un episodio que generó fuerte controversia política en su momento y que ahora vuelve a quedar bajo la lupa judicial.