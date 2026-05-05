La carrera política de Pedro Sánchez pende de un hilo. Foto: REUTERS

El Gobierno de España, comandado por Pedro Sánchez, afrontó una semana especialmente compleja y se prevé que la situación política se intensifique en las próximas semanas, especialmente tras el recuento de los votos de las elecciones al Parlamento de Andalucía. En distintos ámbitos se habla del posible cierre de una etapa política y de un final de legislatura caracterizado por la tensión institucional y parlamentaria.

En los últimos días, el Ejecutivo debió hacer frente a dos dificultades simultáneas. Por un lado, diversas investigaciones judiciales relacionadas con antiguos cargos del entorno socialista volvieron a situar al partido en el foco mediático y judicial, afectando a su imagen pública.

Estos episodios, vinculados a presuntas irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia, generaron un notable desgaste político y han provocado críticas incluso entre antiguos votantes y simpatizantes.

Por otro lado, se evidenció la fragilidad parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente Sánchez encuentra dificultades para convertir decretos en leyes debido a la falta de apoyos estables entre los grupos que respaldaron su investidura. Algunos de esos socios han ido distanciándose, lo que ha reducido la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante su agenda legislativa.

En paralelo, la campaña electoral andaluza avanza hacia su tramo decisivo. Los resultados se interpretan como un indicador relevante del respaldo social al Partido Socialista en la comunidad autónoma más poblada del país, que históricamente ha tenido un peso clave en los resultados electorales nacionales.

En el debate político se da por hecho que la XV legislatura, iniciada en agosto de 2023, se encuentra en una fase final. La incertidumbre se centra en la forma en que se producirá su cierre y en la duración efectiva del mandato. Sánchez reiteró que su intención es agotar la legislatura y continuar gobernando, aun sin un nuevo presupuesto aprobado.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: REUTERS

Parte de la inquietud existente se relaciona con la percepción de que el Ejecutivo buscará todas las vías posibles para mantenerse en el poder. La trayectoria política del presidente es interpretada por sus críticos como la de un dirigente decidido a prolongar su mandato pese a las dificultades.

Desde el Gobierno se ha insistido en que las responsabilidades penales son individuales y que debe ser la justicia quien determine los hechos. Los implicados han sido apartados de cargos orgánicos, mientras el partido trata de desvincular la actual dirección de los casos investigados.

Asimismo, la falta de una mayoría parlamentaria operativa ha conducido a la repetida prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo ha optado por mantenerlos en vigor ante la imposibilidad de reunir apoyos suficientes para su renovación.

Este contexto ha generado críticas sobre el funcionamiento del sistema parlamentario y el papel del Congreso, que ve limitada su capacidad legislativa y de control. Algunos analistas consideran que la actual legislatura se encuentra bloqueada desde el punto de vista institucional.

De cara al futuro, se anticipa un escenario de alta polarización política en España. Diversos sectores advierten de posibles iniciativas de calado institucional que podrían plantearse si el Gobierno logra recomponer una mayoría suficiente. El desenlace de esta etapa política, según coinciden distintos observadores, estará marcado por una elevada tensión política y parlamentaria.