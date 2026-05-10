Rosario Central vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Rosario Central y Independiente por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 10/05/2026, a partir de las 15:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.
¿Por dónde ver en vivo Rosario Central vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Rosario Central y Independiente se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Rosario Central recibe a Independiente por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Gigante de Arroyito y el pitazo inicial se escuchará a las 15:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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