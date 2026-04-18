Independiente Vs Defensa y Justicia Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 18/04/2026, a partir de las 19:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda.

¿Por dónde ver en vivo Independiente vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente vs. Defensa y Justicia, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Martínez, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente recibe a Defensa y Justicia por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Libertadores de América y el pitazo inicial se escuchará a las 19:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!