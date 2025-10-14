Ola de clasificados al Mundial: las seis selecciones que aseguraron su pasaje a la próxima Copa del Mundo

Las eliminatorias europeas, asiáticas y africanas comienzan a definirse y la lista de clasificados empieza a completarse. Conocé todos los detalles en la nota.

Festejo de Inglaterra en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Inglaterra goleó 5 a 0 a Letonia por las Eliminatorias europeas y selló su clasificación al Mundial 2026, competencia a la que también se aseguraron su pasaje Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Qatar y Arabia Saudita.

“Los Tres Leones” no dejaron dudas sobre su jerarquía y golearon con goles de Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane -2- y un gol en contra de Maksims Toņiševs.

Festejo de Inglaterra en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

De esta manera, el “Rose Team” se convirtió en la primera selección europea en obtener el pasaje al próximo Mundial, reafirmando el gran momento futbolístico que atraviesa el conjunto inglés.

En el continente africano, Sudáfrica derrotó 3 a 0 a Ruanda en la última jornada de las Eliminatorias y concretó su regreso al Mundial.

Festejo de Sudáfrica en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Los “Bafana Bafana” se impuso con autoridad gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa.

Por su parte, Costa de Marfil venció 3 a 0 a Kenia y se quedó con el primer puesto del Grupo F. El combinado marfileño mostró una de sus mejores versiones, con un fútbol ofensivo y contundente.

Festejo de Costa de Marfil en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Las tres conversiones fueron realizadas por Franck Kessié, Yan Diomande y Amad Diallo, sellando un pasaje que confirma el crecimiento sostenido del equipo y su jerarquía dentro del continente.

En tanto, Senegal también aseguró su clasificación luego de superar 4 a 0 a Mauritania, resultado que lo dejó como líder del Grupo B.

Los tantos fueron obra de Sadio Mané -2-, Iliman Ndiaye y Habib Diallo. El conjunto senegalés se perfila una vez más como uno de los representantes más fuertes de África.

En el continente asiático, Qatar derrotó 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos y selló su segunda clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

Festejo de Qatar en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El Marrón se impuso con goles de Boualem Khoukhi y Ró-Ró, mientras que Sultan Adil descontó para EAU. El conjunto qatarí, que fue anfitrión en 2022, vuelve a la máxima competencia con la intención de consolidar el proyecto futbolístico que viene desarrollando en los últimos años.

Por último, Arabia Saudita igualó 0 a 0 con Irak, pero el punto le bastó para quedarse con el primer lugar del Grupo B y asegurar su presencia en el Mundial 2026.

Festejo de Arabia Saudita en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El equipo árabe mantuvo una destacada solidez defensiva y logró su objetivo sin sobresaltos, extendiendo una racha positiva que lo consolida como potencia regional.

Todos los clasificados al Mundial 2026