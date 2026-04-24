Dep. Riestra Vs Independiente Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Dep. Riestra vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Viernes, 24/04/2026, a partir de las 17:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Guillermo Laza, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Dep. Riestra vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Dep. Riestra y Independiente se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Dep. Riestra vs. Independiente, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lobo Medina, Luis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Dep. Riestra y Independiente por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.