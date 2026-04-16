Los cinco viajes inolvidables para hacer en tren. Foto: sagano-kanko.co.jp

En un mundo donde viajar también es una experiencia visual, mirar por la ventanilla de un tren sigue siendo uno de los grandes placeres del turismo. Hoy, ese encanto tiene incluso respaldo científico.

La compañía ‘InsureandGo’ usó tecnología de seguimiento ocular para analizar qué paisajes ferroviarios captan más la atención de los viajeros, midiendo cuánto tiempo observan determinadas vistas y con qué rapidez dirigen su mirada hacia ellas.

El resultado es un ranking global que confirma algo que muchos ya sabían: algunos trayectos en tren no solo conectan destinos, sino que se convierten en experiencias inolvidables.

Sagano Romantic Train en Japón: el tren panorámico más atractivo del mundo

Sagano Romantic Train, Japón. Foto: sagano-kanko.co.jp

En el primer puesto se ubica el Sagano Romantic Train, en Kioto (Japón). Si bien el recorrido dura apenas 25 minutos, ofrece una de las experiencias visuales más impactantes. El tren avanza junto al río Hozu, entre Saga Arashiyama y Kameoka, bordeando el famoso bosque de bambú.

El viaje se destaca por su intensidad paisajística: vagones abiertos, naturaleza envolvente y cambios estacionales que transforman completamente el entorno. En primavera, los cerezos en flor dominan la escena; en otoño, los arces tiñen el paisaje de rojos y dorados. Debido a su popularidad, se recomienda reservar con anticipación.

Bernina Express: la ruta ferroviaria más espectacular de los Alpes

Bernina Express, Suiza. Foto: Wikipedia

En segundo lugar aparece el Bernina Express, uno de los trenes más emblemáticos de Europa. Une Chur (Suiza), con Tirano (Italia), en un recorrido de cuatro horas que atraviesa los Alpes y alcanza los 2.253 metros de altitud en el paso de Bernina.

Este trayecto, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrece vistas cambiantes durante todo el año: lagos congelados en invierno, praderas verdes en verano y bosques dorados en otoño.

Glacier Express: el tren más lento y escénico de Suiza

Glacier Express, Suiza. Foto: glacierexpress.ch

Suiza vuelve a destacarse en el ranking con el Glacier Express, que completa el podio. Conocido como “el tren exprés más lento del mundo”, conecta Zermatt con St. Moritz en un viaje de 8 horas.

El ritmo pausado no es casual: permite disfrutar al máximo de los paisajes alpinos, incluyendo el imponente Cervino y la garganta del Rin, conocida como el Gran Cañón suizo.

West Highland Line en Escocia: paisajes de película en las Highlands

West Highland Line, Escocia. Foto: ScotRail

La West Highland Line (Escocia), es la única ruta del Reino Unido en la lista. El trayecto entre Glasgow y Mallaig recorre algunos de los paisajes más salvajes y auténticos de las Highlands, con montañas, lagos y extensiones verdes.

Uno de sus puntos más icónicos es el viaducto de Glenfinnan, famoso por su aparición en las películas de Harry Potter. A diferencia de otros trenes turísticos, este servicio es regular, aunque también existe la opción del Jacobite Steam Train para una experiencia más clásica.

Alishan Forest Railway en Taiwán: un tren entre montañas, té y nubes

Alishan Forest Railway, Taiwán. Foto: Wikipedia

El ranking lo completa la Alishan Forest Railway (Taiwán), una ruta menos conocida a nivel global, pero igualmente impactante. Este tren de montaña asciende desde bosques densos hasta plantaciones de té, atravesando diferentes ecosistemas y superando los 2.000 metros de altura.

El momento más buscado es el amanecer, cuando el sol aparece sobre un mar de nubes desde las cumbres. Si bien es el horario más concurrido, ofrece una de las postales más impresionantes del recorrido.

Viajar en tren: una tendencia que combina turismo, paisajes y experiencia

Más allá de los rankings, estos trayectos reflejan una tendencia creciente: elegir el tren no solo como medio de transporte, sino como parte central del viaje. En un contexto donde la velocidad suele imponerse, estas rutas invitan a desacelerar y disfrutar del paisaje como protagonista.