Funcionaria de Misiones despedida por burlarse de "los pobres" desde Cancún. Foto: NA

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue despedida luego de publicar en sus redes sociales un video de sus vacaciones en México, donde le dedicaba su viaje a “todos los pobres”.

La cesantía de Karina Mabel Acosta fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua a través del decreto 252. Según trascendió desde el Ejecutivo provincial, no habrá reemplazo para la mujer y el cargo será directamente eliminado del organigrama oficial.

Funcionaria de Misiones despedida por burlarse de "los pobres" desde Cancún. Video: NA.

La polémica estalló cuando Acosta compartió imágenes realizando parasailing sobre el Caribe. En el registro audiovisual, se la escucha decir: “Estoy volando por los aires de México... Cancún. Para todos los pobres”.

Las publicaciones fueron consideradas como “desafortunadas” por las autoridades misioneras, especialmente ante la difícil situación económica que atraviesan las familias de la provincia. “Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total”, relataba la exfuncionaria en otro de los fragmentos que se viralizaron rápidamente.

Funcionaria de Misiones despedida por burlarse de "los pobres" desde Cancún. Foto: Redes sociales

A pesar de la inmediata cesantía en su función política, Acosta “seguirá vinculada siendo empleada pública”, según admitieron fuentes oficiales.

Ante la repercusión negativa, el Gobierno de Misiones optó por una respuesta tajante, advirtiendo que no tolerará este tipo de actitudes por parte de quienes ocupan funciones de responsabilidad pública.