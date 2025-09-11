El Mono Burgos recordó su polémica con Lamine Yamal: “Fue un elogio en forma de chiste”
Un año después, Germán Burgos volvió a hablar sobre la polémica con Lamine Yamal que lo dejó en el ojo de la tormenta. Tras un duelo entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la Champions League, el “Mono” habló sobre el joven crack y apuntó: “Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo”.
Tras aquellas palabras, el ex arquero de River recibió duros comentarios en y la situación provocó su salida de la señal Movistar+.
Ahora, en el programa El Cafelito, le volvieron a consultar acerca de la polémica, a lo que Burgos dio su versión de los hechos: “¿No se entendió? “¿Dónde se ve el talento? En la calle”, apuntó.
Y añadió en la charla con Josep Pedrerol: “Fue un elogio en forma de chiste. Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono… ¡no encaja por ningún lado!”.
Tras ser consultado sobre las consecuencias laborales que tuvo la situación, el ex ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid aclaró: “¡Al contrario! Recibí un afecto que no lo esperaba. Se entendió rápidamente”, aseguró y contó que fue él quien decidió alejarse del canal: “Llamé para salir al aire, vi que no estaban los jugadores en la rueda de prensa y dije ‘chau’. Al día siguiente hablé con los chicos y me bajé”.
El Mono Burgos postuló a Lamine Yamal para el Balón de Oro
En otra parte de la charla, Burgos llenó de elogios a Lamine Yamal y hasta lo postuló para ganar el Balón de Oro.
“Lamine, sin dudas. Me encanta. Cómo no me va a gustar… El tipo va para adelante. A Ronaldo, a Messi, no le importa nada… él quiere”, sentenció.