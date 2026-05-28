Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de la Copa Libertadores:

Boca Juniors vs. Universidad Católica de Chile. Foto: NA.

Boca Juniors afrontará este jueves una verdadera final en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Después del empate frente a Cruzeiro, el equipo argentino quedó obligado a ganar para asegurar su lugar en los octavos de final y evitar una eliminación prematura en la fase de grupos.

La igualdad en Brasil dejó al “Xeneize” sin margen de error. Con una fecha por disputarse, la tabla quedó encabezada por Universidad Católica con 10 puntos, seguido por Cruzeiro (8) y Boca (7). Más atrás aparece Barcelona SC, ya eliminado y sin posibilidades siquiera de acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Qué resultado necesita Boca para clasificar en la Copa Libertadores

El panorama para Boca es claro: si vence a Universidad Católica en La Bombonera, avanzará automáticamente a los octavos de final de la Libertadores. No importa la diferencia de gol ni el resultado del otro encuentro del grupo: los tres puntos le alcanzarán para meterse entre los 16 mejores del continente.

Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Universidad Católica en el primer encuentro de la fase de grupos de la Libertadores. Foto: NA.

En cambio, un empate o una derrota dejarán al conjunto argentino afuera de la competencia, en una eliminación que sería un duro golpe para el club y sus aspiraciones internacionales.

Boca puede clasificar, pero no depende del primer puesto

Aunque Boca depende de sí mismo para avanzar de ronda, el liderazgo del grupo no está garantizado. Si Cruzeiro derrota a Barcelona SC, el conjunto brasileño terminará primero y el “Xeneize” avanzará como escolta.

Por este motivo, el gran objetivo del equipo argentino será asegurar la clasificación y evitar una eliminación temprana en una Copa Libertadores que volvió a ponerlo contra las cuerdas.

Una final para Boca en La Bombonera

La presión estará del lado del equipo argentino, que llega a la definición con la obligación de responder en un contexto de máxima exigencia. La Libertadores volvió a poner a Boca frente a uno de esos partidos que marcan el rumbo de la temporada: avanzar y seguir soñando con la séptima, o quedar afuera antes de tiempo.

Boca Juniors empató 1 a 1 con Cruzeiro en el último partido que disputó en la Copa Libertadores. Foto: NA

Del otro lado estará Universidad Católica, que llega como líder y con la tranquilidad de saber que un empate le alcanzará para asegurar la clasificación. El escenario promete una Bombonera colmada y un clima de final anticipada.

El orden de criterios de desempate en la Copa Libertadores