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Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.
Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Las fotos del triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final: de la tristeza a la euforia por la clasificación

Los de Lionel Scaloni se impusieron 3 a 2 gracias a los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Mirá las mejores imágenes del partido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt

Mundial

Messi festeja el pase a cuartos

Fotografía: Reuters

Mundial

Enzo Fernández, la figura de la Selección Argentina en el triunfo ante Egipto en los octavos del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Brett Davis)

Enzo Fernández, la figura de la Selección Argentina en el triunfo ante Egipto en los octavos del Mundial 2026.

Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026.

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández.

Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

La increíble atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez en el Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Carlos Barria)

La increíble atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez en el Mundial 2026.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Nicolás Tagliafico

Fotografía: Reuters (Paul Childs)

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Nicolás Tagliafico

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Formación de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Paul Childs)

Formación de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.

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Cristain "Cuti" Romero; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mohamed Salah; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Lionel Messi contrariado en el duelo ante Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Lionel Scaloni y Pablo Aimar; Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Lionel Messi en el duelo ante Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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El penal a Nicolás Tagliafico en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Enzo Fernández se perdió el primero para Argentina vs Egipto.

Fotografía: REUTERS

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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Mohamed Salah; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Rodrigo De Paul; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández

Fotografía: EFE (Ronald Wittek)

Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández

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Lionel Messi y Mohamed Salah en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Lionel Messi en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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El himno de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Julián Álvarez; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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La formación de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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El color de Egipto en los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Lionel Messi; Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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La formación de Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

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Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

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Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: REUTERS

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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: REUTERS

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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: REUTERS

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Mundial 2026

Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.

Fotografía: REUTERS

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Mundial 2026

Argentina vs Egipto por los octavos de final.

Fotografía: REUTERS

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Mundial 2026

Argentina vs Egipto por los octavos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Llegada del plantel de Argentina al estadio vs Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Llegada del plantel de Argentina al estadio vs Egipto.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Hinchas argentinos previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Hinchas argentinos previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Hinchas previo al encuentro frente a Egipto en el Mundial 2026.
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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