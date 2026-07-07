Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Las fotos del triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final: de la tristeza a la euforia por la clasificación Los de Lionel Scaloni se impusieron 3 a 2 gracias a los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Mirá las mejores imágenes del partido.