Las fotos del triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final: de la tristeza a la euforia por la clasificación

Mundial 2026
La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Messi festeja el pase a cuartos
Fotografía: Reuters
Fotografía: Reuters (Brett Davis)
Fotografía: REUTERS
Mundial 2026; Argentina-Egipto; Enzo Fernández.
Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)
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Fotografía: Reuters (Carlos Barria)
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Fotografía: Reuters (Paul Childs)
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Fotografía: Reuters (Paul Childs)
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Cristain "Cuti" Romero; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mohamed Salah; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi contrariado en el duelo ante Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Oufa Shobeir, la figura de Egipto ante Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Scaloni y Pablo Aimar; Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi en el duelo ante Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El penal a Nicolás Tagliafico en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El gol de Egipto vs Argentina por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Enzo Fernández se perdió el primero para Argentina vs Egipto.
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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Mohamed Salah; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Rodrigo De Paul; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Fotografía: EFE (Ronald Wittek)
Lionel Messi y Mohamed Salah en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi en Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El himno de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Julián Álvarez; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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La formación de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
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El color de Egipto en los 8vos de final del Mundial 2026.
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Lionel Messi; Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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La formación de Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026.
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Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Lionel Messi en el precalentamiento antes de Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
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Argentina vs Egipto por los octavos de final.
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Argentina vs Egipto por los octavos de final.
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Llegada del plantel de Argentina al estadio vs Egipto.
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Llegada del plantel de Argentina al estadio vs Egipto.
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