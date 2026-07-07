Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

En fotos y videos: así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión en Qom

Los homenajes al líder supremo iraní asesinado continúan en la ciudad sagrada de Qom con una multitudinaria ceremonia religiosa. Tras los actos en Teherán, el féretro será llevado a Irak antes de su entierro definitivo en Mashad.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Funerales de Alí Jamenei.
Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los funerales del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei, continúan este martes en la ciudad santa de Qom, donde decenas de miles de fieles participaron de una nueva jornada de homenajes marcada por ceremonias religiosas, procesiones y fuertes muestras de apoyo al histórico dirigente de la República Islámica.

Funerales de Alí Jamenei. Video: Reuters.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud se congregó en la mezquita de Jamkaran, uno de los lugares más sagrados para el islam chiita. Allí se realizó el rezo fúnebre por Jamenei, considerado durante más de tres décadas la máxima autoridad política y religiosa de Irán.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

La ceremonia fue encabezada por el ayatolá Abdolá Javadi Amoli, una de las figuras religiosas más influyentes del chiismo, quien dirigió las oraciones frente al féretro del líder iraní y de los cuatro integrantes de su familia que murieron junto a él durante el ataque ocurrido el pasado 28 de febrero, en el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Tras la oración, miles de personas iniciaron una procesión desde la mezquita de Jamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma, una de las principales referencias religiosas del país. Vestidos mayoritariamente de negro, los asistentes portaban banderas iraníes, retratos de Jamenei y entonaban consignas de homenaje y pedidos de venganza.

Contenido Recomendado

Irán condiciona las negociaciones con Estados Unidos y exige a Donald Trump que cese las amenazas

Irán condiciona las negociaciones con Estados Unidos y exige a Donald Trump que cese las amenazas

Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán

Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán
Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Los próximos pasos de los funerales de Alí Jamenei

Los actos en Qom representan una nueva etapa de un extenso funeral de Estado que comenzó en Teherán y reunió a millones de personas durante tres días consecutivos. Las ceremonias reflejan la importancia política y religiosa que tuvo Jamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de 36 años.

Funerales de Alí Jamenei. Video: Reuters.

Una vez finalizados los homenajes en Qom, los féretros serán trasladados a Irak, donde este miércoles se realizarán velorios en las ciudades santas de Nayaf y Karbala. Según medios iraníes, asistirán el presidente Masud Pezeshkian, el titular del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, además de otras autoridades civiles y religiosas.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

El recorrido fúnebre concluirá el jueves con el entierro de Alí Jamenei en Mashad, su ciudad natal y el principal centro de peregrinación religiosa de Irán, donde se encuentra el mausoleo del imán Reza, una de las figuras más veneradas del islam chiita.

IránAlí JameneiFuneral
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

    Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

  2. El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

    El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

  3. Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

    Megaproyecto histórico: construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

  4. ¿En la mira de Elon Musk?:el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

    ¿En la mira de Elon Musk?: el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

  5. Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

    Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones: el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

VIDEO | Blooper en la Causa Cuadernos:citaron a declarar a un hombre que se llamaba igual que el testigo real y los jueces quedaron descolocados

VIDEO | Blooper en la Causa Cuadernos: citaron a declarar a un hombre que se llamaba igual que el testigo real y los jueces quedaron descolocados

Atención a los cortes de luz:las obras que concedió el Gobierno para potenciar el sistema eléctrico en 7 provincias

El Gobierno retomó la regularidad de las conferencias de prensa:el vocero Adrián Ravier profundizó el plan económico anunciado por Caputo

Quién es Rodrigo Sbarra:el currículum del funcionario que será el viceministro de Mario Lugones en el Ministerio de Salud

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Tensión en el Pacífico:por qué el misil balístico lanzado por China desde un submarino encendió las alarmas en Japón y Taiwán

Tensión en el Pacífico: por qué el misil balístico lanzado por China desde un submarino encendió las alarmas en Japón y Taiwán

Ucrania llora a las víctimas de los ataques rusos y reclama más sistemas de defensa aérea para frenar los misiles

En fotos y videos:así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión en Qom

Irán condiciona las negociaciones con Estados Unidos y exige a Donald Trump que cese las amenazas