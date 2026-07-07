En fotos y videos: así se vive el funeral de Alí Jamenei en la procesión en Qom

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Los funerales del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei, continúan este martes en la ciudad santa de Qom, donde decenas de miles de fieles participaron de una nueva jornada de homenajes marcada por ceremonias religiosas, procesiones y fuertes muestras de apoyo al histórico dirigente de la República Islámica.

Funerales de Alí Jamenei. Video: Reuters.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud se congregó en la mezquita de Jamkaran, uno de los lugares más sagrados para el islam chiita. Allí se realizó el rezo fúnebre por Jamenei, considerado durante más de tres décadas la máxima autoridad política y religiosa de Irán.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

La ceremonia fue encabezada por el ayatolá Abdolá Javadi Amoli, una de las figuras religiosas más influyentes del chiismo, quien dirigió las oraciones frente al féretro del líder iraní y de los cuatro integrantes de su familia que murieron junto a él durante el ataque ocurrido el pasado 28 de febrero, en el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Tras la oración, miles de personas iniciaron una procesión desde la mezquita de Jamkaran hasta el santuario de Fátima Masuma, una de las principales referencias religiosas del país. Vestidos mayoritariamente de negro, los asistentes portaban banderas iraníes, retratos de Jamenei y entonaban consignas de homenaje y pedidos de venganza.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Los próximos pasos de los funerales de Alí Jamenei

Los actos en Qom representan una nueva etapa de un extenso funeral de Estado que comenzó en Teherán y reunió a millones de personas durante tres días consecutivos. Las ceremonias reflejan la importancia política y religiosa que tuvo Jamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de 36 años.

Funerales de Alí Jamenei. Video: Reuters.

Una vez finalizados los homenajes en Qom, los féretros serán trasladados a Irak, donde este miércoles se realizarán velorios en las ciudades santas de Nayaf y Karbala. Según medios iraníes, asistirán el presidente Masud Pezeshkian, el titular del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, además de otras autoridades civiles y religiosas.

Funerales de Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

El recorrido fúnebre concluirá el jueves con el entierro de Alí Jamenei en Mashad, su ciudad natal y el principal centro de peregrinación religiosa de Irán, donde se encuentra el mausoleo del imán Reza, una de las figuras más veneradas del islam chiita.