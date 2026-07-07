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Lionel Messi estiró su récord de goles en Mundiales ante Egipto y se aleja de Kylian Mbappé: cómo está la tabla histórica

Con su gol por los octavos de final de la Copa del Mundo, el capitán de la Selección Argentina alcanzó una cifra histórica. Cuántos goles tiene Messi en Mundiales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.
Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Primero, su doblete ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 le permitió a Lionel Messi superar el récord del alemán Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Después, con su tanto de tiro libre ante Jordania, sumó un poroto más. Como si fuera poco marcó ante Cabo Verde por 16avos y este martes 7 de julio ante Egipto amplió la diferencia.

Después de su triplete contra Argelia, el capitán de la Selección Argentina marcó tanto en el segundo como en el tercer partido del grupo J, volvió a convertir en 16avos de final y en octavos para quedar en la cima de una lista en la que todo futbolista desea estar, con 21 goles en 31 partidos.

Cómo está la tabla histórica de máximos goleadores de los Mundiales

Lionel Messi aparece en la primera posición en la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, quien con marcó 16 tantos en 24 encuentros mundialistas era hasta esta Copa del Mundo el líder indiscutible de la tabla.

Hoy, la lista tiene en la segunda posición a un futbolista que busca hacer historia: Kylian Mbappé, con 19 goles en 19 partidos.

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Miroslav Klose y Lionel Messi. Foto: NA/AFP

El francés es el máximo competidor del astro rosarino, quien le lleva 11 años y, por edad, podría estar disputando su última Copa del Mundo. De esta manera, “Kiki” aparece como un claro candidato a llevarse el primer puesto en un futuro no muy lejano.

En el top también aparecen futbolistas como Ronaldo Nazário, con 15 goles en 19 partidos; Gerd Muller, con 14 goles en tan solo 13 partidos y el francés Just Fontaine con 13 tantos en 6 encuentros, todos de la Copa del Mundo 1958.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

  1. Lionel Messi - 21
  2. Kilyan Mbappé - 19
  3. Miroslav Klose - 16
  4. Ronaldo - 15
  5. Gerd Müller - 14
  6. Just Fontaine - 13
  7. Pelé - 12
  8. J. Klinsmann - 11
  9. Sandor Kocsis - 11
  10. G. Batistuta - 10
  11. Teó- filo Cubillas - 10
  12. Grzegorz Lato - 10
  13. Gary Lineker - 10
  14. Thomas Müller - 10

El otro récord que rompió romper Lionel Messi este Mundial 2026

Después de convertirse en máximo goleador, Messi llegó a los 6 goles desde afuera del área y superó al brasileño Rivelino en la cima de los artilleros de larga distancia.

“La patada atómica” marcó tres goles desde fuera del área en México 70 (contra Checoslovaquia, Perú y Uruguay) y otros dos en Alemania 74 (frente a Zaire y Alemania Oriental).

Por su parte, Messi marcó desde larga distancia ante Irán y Nigeria, en Brasil 2014; frente a México y Australia, en Qatar 2022; y contra Argelia, en 2026.

Selección ArgentinaLionel MessiMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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