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Los mejores memes de Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2020: el mundo con el “Faraón” Salah

El cruce de este martes 7 de julio se juega también desde las redes sociales, donde la “Scaloneta” es la principal apuntada por las selecciones sudamericanas eliminadas. Mirá las mejores imágenes con Mohamed Salah, Lionel Messi y más.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mohamed Salah, el "faraón" de los memes de Argentina vs Egipto.
Mohamed Salah, el "faraón" de los memes de Argentina vs Egipto. Foto: Captura X
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El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo se juega en el Atlanta Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y post partido siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión. Uno de los principales apuntados fue Mohamed Salah.

Los hinchas de las selecciones sudamericanas eliminadas (léase México y Brasil) mostraron todo su apoyo al “Faraón”, para iluminarlo contra Lionel Messi y compañía. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-Egipto

Los memes de Argentina-Egipto por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los memes de Argentina-Egipto por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X
Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X
Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X
Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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