Los mejores memes de Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2020: el mundo con el “Faraón” Salah

Mohamed Salah, el "faraón" de los memes de Argentina vs Egipto. Foto: Captura X

El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo se juega en el Atlanta Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y post partido siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión. Uno de los principales apuntados fue Mohamed Salah.

Los hinchas de las selecciones sudamericanas eliminadas (léase México y Brasil) mostraron todo su apoyo al “Faraón”, para iluminarlo contra Lionel Messi y compañía. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-Egipto

Los memes de Argentina-Egipto por el Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de Argentina-Egipto por el Mundial 2026. Foto: Captura X

Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X

Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X

Los mejores meme de Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: X