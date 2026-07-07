Los mejores memes de Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2020: el mundo con el “Faraón” Salah
El cruce de este martes 7 de julio se juega también desde las redes sociales, donde la “Scaloneta” es la principal apuntada por las selecciones sudamericanas eliminadas. Mirá las mejores imágenes con Mohamed Salah, Lionel Messi y más.
Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión. Uno de los principales apuntados fue Mohamed Salah.
Los hinchas de las selecciones sudamericanas eliminadas (léase México y Brasil) mostraron todo su apoyo al “Faraón”, para iluminarlo contra Lionel Messi y compañía. A continuación, los mejores memes del partido.
Los mejores memes de Argentina-Egipto
"Hay que apoyar a Argentina porque somos hermanos latinos"