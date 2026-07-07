Atención a los cortes de luz: las obras que concedió el Gobierno para potenciar el sistema eléctrico en 7 provincias

Luz, electricidad. Foto: Freepik

El gobierno de Javier Milei dio un paso en su estrategia para resolver los históricos “cuellos de botella” que afectan al sistema eléctrico y dejar atrás la emergencia energética que todavía sigue vigente. A través de la Resolución 155, publicada este martes 7 de julio en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía adjudicó la licitación denominada “Alma SADI”, una iniciativa orientada a mejorar la capacidad de almacenamiento de electricidad para utilizar en los momentos de pico de consumo y así evitar cortes masivos de luz en el mediano plazo.

La medida, oficializada por la cartera que conduce María Tettamantti, implica la adjudicación de más de 700 MW distribuidos en 20 proyectos de cinco empresas distintas, lo que representará una inversión privada estimada en US$ 700 millones. Desde el área energética destacaron “la amplia respuesta e interés del sector privado nacional e internacional” ante la convocatoria y revelaron que para esta etapa se recibieron un total de 235 ofertas técnicas por 8338 MW, una cifra que superó en “once veces” el objetivo inicial al que apuntaba originalmente el Gobierno.

Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

Reparto federal: el mapa de las obras para reforzar el sistema eléctrico y los MW por región

En un comunicado oficial, desde la Secretaría de Energía remarcaron que “la distribución geográfica de los proyectos adjudicados refleja el carácter federal de la iniciativa” y detallaron que los nodos de almacenamiento equipados con baterías de última generación se construirán en las zonas de mayor demanda y con mayores necesidades de refuerzo. El reparto técnico de la capacidad quedó establecido de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires: 185 MW

NEA Chaco-Formosa: 161,5 MW

Región NOA: 150 MW

La Pampa: 68 MW

NEA Misiones-Corrientes: 50 MW

Litoral Entre Ríos: 50 MW

Litoral Santa Fe: 36 MW

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, el uso de estas baterías de última tecnología permite responder con velocidad ante las variaciones de la demanda aportando flexibilidad al despacho y sumando reservas clave para operar con mayor seguridad. El objetivo final es reducir las probabilidades de apagones y mejorar la calidad del servicio para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

Las constructoras ganadoras y el antecedente en el AMBA

El proceso licitatorio consagró a cinco empresas como las encargadas de llevar adelante las obras de infraestructura. La firma DQD Energy se quedó con el bloque mayoritario al resultar adjudicataria de 8 proyectos, seguida de cerca por Genneia con 7 desarrollos. El listado lo completan 360 Energy Solar con 3 proyectos, mientras que Aluar e Intermepro se adjudicaron un proyecto cada una.

Este conjunto de obras tiene como antecedente directo la licitación “Alma-GBA”, un esquema similar ejecutado en septiembre de 2025 que tuvo como meta reforzar el sistema eléctrico exclusivamente en la región del AMBA. Aquellas obras ya se encuentran en marcha con una inversión calculada en US$ 540 millones para adjudicar 660 MW de almacenamiento y las autoridades prevén que puedan estar plenamente operativas para el próximo verano.