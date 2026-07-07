¿Cuántas veces Argentina dio vuelta un partido de eliminación directa en un Mundial? El dato que sorprende tras el histórico triunfo ante Egipto

Enzo Fernández, la figura de la Selección Argentina en el triunfo ante Egipto en los octavos del Mundial 2026. Foto: Reuters (Brett Davis)

La Selección Argentina volvió a escribir una página de oro y sufrimiento en los libros de los Mundiales. En un partido épico disputado este martes 7 de julio, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni le ganó a Egipto por 3 a 2 tras haber estado 2 a 0 abajo en el marcador. Más allá de la trascendencia del resultado que lo ubica en cuartos de final, el triunfo rompió los moldes estadísticos: es apenas la segunda vez en toda la historia de las Copas del Mundo que la Selección logra revertir un resultado adverso en una instancia de eliminación directa.

Para tomar dimensión de lo conseguido, la última vez que la Selección Argentina había logrado comenzar perdiendo un partido de fase eliminatoria en un Mundial y revertir el resultado para quedarse con la victoria ocurrió en los octavos de final del Mundial Alemania 2006.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

En aquella mítica tarde en Leipzig, el equipo dirigido por José Pekerman comenzó abajo frente a México por un gol tempranero de Rafael Márquez, logró empatarlo gracias a un gol en contra y terminó sellando el 2-1 definitivo en el tiempo suplementario con aquel inolvidable e histórico zurdazo de Maxi Rodríguez.

Además, la contundencia de Egipto que generó su triunfo parcial por 2 a 0 revivió fantasmas que la Selección Argentina no experimentaba desde el Mundial Rusia 2018. El partido de este martes marcó la primera vez que Argentina arrancó perdiendo un partido de fase eliminatoria de un Mundial desde aquellos octavos de final ante Francia, cuando Antoine Griezmann abrió el marcador de penal para poner el 1-0 parcial. En aquella oportunidad, la Selección no logró recuperarse y quedó eliminada tras perder 4 a 3.

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Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

El ganador de este encuentro jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Noruega. Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.