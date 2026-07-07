Confirmaron paro de ATE en rechazo a los despidos en la CNEA: a qué sectores afecta la medida y qué pasará con los servicios

Manifestación de ATE Foto: ATE Capital

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó de manera oficial para este miércoles 8 de julio a un paro de actividades en rechazo a los “despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”. La medida de fuerza, que afectará de manera directa a organismos del Estado vinculados a la ciencia y la tecnología, incluirá además una fuerte movilización y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes a partir de las 9:30, por lo que se prevén importantes demoras en el tránsito.

“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, disparó con dureza el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según informaron desde el sindicato a través de un comunicado oficial, las protestas y el cese de tareas “también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país”, limitando la atención y los esquemas operativos habituales en el sector estatal, aunque sin afectar los servicios públicos de transporte de pasajeros como trenes, colectivos y subtes, que funcionarán con normalidad.

El principal eje del conflicto radica en el recorte del 55% del presupuesto destinado a los organismos específicos del sector y la desvinculación de casi 100 trabajadores que cumplían funciones clave en el área nuclear. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El dirigente sindical apuntó de manera directa contra la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que “el vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos”.

En esa misma línea, el titular del gremio defendió la gestión del organismo y sostuvo que “la Comisión Nacional de Energía Atómica no genera pérdidas. Por el contrario, es superavitaria. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno”.

Desde el sindicato denunciaron que los despidos masivos e ilegales que intenta implementar el Ejecutivo paralizan áreas sensibles del organismo científico, lo que a su entender se traducirá en un perjuicio concreto para toda la sociedad. “Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años”, añadieron desde la cúpula de ATE.

La protesta de este miércoles se terminó de definir ante la falta de canales de diálogo con la conducción del organismo que preside Martín Porro. En el comunicado, el sindicato denunció una fuerte tensión en las dependencias públicas al señalar que el funcionario “en reiteradas ocasiones se ha retirado de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar el diálogo”. Ante este escenario, el gremio se declaró en alerta y no descarta profundizar las medidas de fuerza en las dependencias estatales si no obtienen una respuesta favorable en las próximas horas.