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Ucrania llora a las víctimas de los ataques rusos y reclama más sistemas de defensa aérea para frenar los misiles

Tras una nueva ofensiva con misiles balísticos que dejó decenas de muertos, los ucranianos combinan el duelo con la resistencia y exigen a sus aliados el envío urgente de sistemas Patriot para proteger a la población de nuevos bombardeos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses.
Imágenes del mayor ataque de Rusia a Ucrania en los últimos meses. Foto: Captura de video.
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Ucrania atraviesa una nueva etapa de dolor tras los recientes ataques masivos lanzados por Rusia, que dejaron decenas de muertos y volvieron a evidenciar las limitaciones de las defensas aéreas del país. Mientras continúan las tareas de rescate entre los edificios destruidos, crecen los reclamos para que los aliados occidentales aceleren la entrega de sistemas de defensa capaces de interceptar misiles balísticos.

El ataque más devastador se produjo en Kiev y en la ciudad vecina de Vishneve, donde murieron al menos 27 personas. Según las autoridades ucranianas, las baterías antiaéreas no lograron derribar ninguno de los 29 misiles balísticos disparados por Rusia debido a la escasez de municiones para los sistemas Patriot.

Las consecuencias del bombardeo quedaron reflejadas en cientos de mensajes de despedida publicados en redes sociales. Entre las víctimas estaban Inna Kucher y Katerina Antiufieva, dos jóvenes empleadas de la empresa estatal Ukrenergo.

“Esperamos hasta el último momento que se tratara de un desafortunado error. Pero no se produjo ningún milagro”, escribió el director de la compañía, Vitalii Zaichenko, al confirmar sus fallecimientos. Ambas eran amigas, vivían en el mismo edificio y el ataque también provocó la muerte del esposo de Kucher, dejando huérfano a su hijo.

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El dolor se extiende por toda Ucrania

La tragedia alcanzó también otras regiones del país. En Zaporiyia, la estudiante Tetiana Bubinets, de apenas 18 años, murió durante otro bombardeo ruso. La Universidad Nacional de Zaporiyia lamentó su fallecimiento y recordó que “tenía muchos planes y toda la vida por delante”.

En Lozova, en la región de Járkov, falleció Viktoria Kravchenko, una niña de diez años que permanecía internada con graves quemaduras tras un ataque que también hirió a sus padres y a sus dos hermanas menores.

Estos casos reflejan el impacto que los ataques rusos continúan teniendo sobre la población civil, incluso lejos del frente de batalla.

Resistir en medio de la guerra

Pese al dolor, muchos ucranianos aseguran que la ofensiva rusa fortalece su determinación de seguir resistiendo.

Svitlana Nahorna-Hordiichuk, cuya hermana sufrió daños en su vivienda durante el ataque en Kiev, afirmó que “a Rusia solo se la puede detener con fuerza”.

La psicóloga Natalia Pidlisna describió el impacto emocional que generan estos bombardeos, aunque llamó a no caer en la desesperanza.

Nuevos ataques con misiles de Rusia a Ucrania. Foto: REUTERS

“Debemos seguir trabajando, ayudando al ejército y valorando los pequeños momentos”, escribió en sus redes sociales.

En la misma línea, la diseñadora gráfica Olena Mikula explicó que retomar la rutina diaria representa una forma de sobrellevar el trauma, al tiempo que impulsa campañas para reunir equipamiento destinado a las tropas donde combate su hermano.

El filósofo Volodímir Yermolenko resumió ese sentimiento con un mensaje que se viralizó en Ucrania: “Convirtamos nuestro dolor en rabia, y la rabia en acción”.

Ucrania espera una respuesta de sus aliados

Mientras Rusia intensifica el uso de misiles balísticos y drones de largo alcance, Kiev insiste en que necesita con urgencia más sistemas Patriot, los únicos capaces de interceptar este tipo de proyectiles.

Las autoridades también buscan autorización para fabricar estos misiles dentro del país, al considerar insuficiente la producción de los aliados occidentales.

La expectativa está puesta ahora en las decisiones que puedan surgir de la cumbre de la OTAN, donde el gobierno ucraniano espera obtener nuevos compromisos militares.

En un contexto de guerra que ya supera los cuatro años, la población ucraniana mantiene su rechazo a las exigencias territoriales de Moscú, pero también reclama una respuesta internacional más rápida para evitar que nuevas ofensivas sigan cobrando vidas civiles.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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