Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Terremotos en Venezuela: más de 14.600 personas siguen en campamentos temporales a casi dos semanas del desastre

El Gobierno venezolano informó que 14.634 personas permanecen alojadas en 87 refugios habilitados tras los terremotos. La Guaira continúa siendo la zona más afectada.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Consecuencias de los terremotos en Venezuela.
Consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A casi dos semanas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, miles de personas continúan sin poder regresar a sus hogares. El Gobierno informó este martes que 14.634 afectados permanecen alojados en 87 campamentos temporales, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria provocada por los seísmos.

El balance fue presentado por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien detalló que los datos corresponden a las 6:00 del 7 de julio. Según precisó, la red nacional de refugios cuenta actualmente con 20.227 plazas disponibles, aunque las autoridades continúan ampliando su capacidad para atender a las familias damnificadas.

Refugiados por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

La Guaira sigue siendo la zona más afectada

El estado de La Guaira concentra la mayor parte de las personas desplazadas por los terremotos. Allí permanecen 8.613 personas distribuidas en 26 campamentos temporales, luego de que la región sufriera los daños más severos durante los movimientos sísmicos.

El Gobierno venezolano indicó que ocho de esos refugios se encuentran en proceso de ampliación para responder al elevado número de afectados y garantizar mejores condiciones de alojamiento.

Contenido Recomendado

Argentina envió un nuevo grupo de brigadistas a Venezuela para ayudar tras los devastadores terremotos

Argentina envió un nuevo grupo de brigadistas a Venezuela para ayudar tras los devastadores terremotos

El importante anuncio que hizo Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela:“La situación es dramática”

El importante anuncio que hizo Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela: “La situación es dramática”

Mientras tanto, las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos continúan en distintos sectores del estado, considerado el epicentro de la tragedia.

Cómo es la situación en Caracas y Miranda

En Caracas, las autoridades mantienen operativos 39 campamentos provisionales, con capacidad para albergar a más de 11.000 personas. Actualmente, esos espacios reciben a 4.961 damnificados, muchos de los cuales perdieron sus viviendas o no pueden regresar debido a los daños estructurales.

Por su parte, el estado de Miranda, ubicado en las cercanías de la capital, cuenta con 22 refugios temporales, donde permanecen alojadas 1.060 personas sobre una capacidad total de 2.003 plazas.

Rodríguez explicó que organismos públicos, empresas privadas, organizaciones comunitarias y entidades multilaterales trabajan de forma coordinada para fortalecer la respuesta humanitaria y ampliar la infraestructura disponible.

Entretanto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que parte de la población afectada fue trasladada desde La Guaira hacia otras regiones del país con menores niveles de destrucción, con el objetivo de aliviar la presión sobre los servicios de emergencia.

La asistencia internacional continúa enfocada en garantizar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y apoyo psicológico para las familias que perdieron sus hogares.

El balance de los terremotos en Venezuela

A 13 días de la catástrofe, el balance oficial mantiene en 3.535 los fallecidos, mientras que 16.740 personas resultaron heridas, 17.854 quedaron sin vivienda y 157 continúan desaparecidas.

Consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

Las autoridades prevén realizar una vigilia nacional cuando se cumplan dos semanas de los terremotos, en homenaje a las víctimas y a los equipos de rescate que siguen trabajando en las zonas más afectadas.

Mientras avanzan las labores de recuperación, miles de venezolanos permanecen en refugios temporales a la espera de soluciones habitacionales y de la reconstrucción de las regiones devastadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.

VenezuelaTerremoto
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿En la mira de Elon Musk?:el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

    ¿En la mira de Elon Musk?: el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

  2. Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

    Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

  3. Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

    Megaproyecto histórico: construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

  4. El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

    El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

  5. Tensión en el Pacífico:por qué el misil balístico lanzado por China desde un submarino encendió las alarmas en Japón y Taiwán

    Tensión en el Pacífico: por qué el misil balístico lanzado por China desde un submarino encendió las alarmas en Japón y Taiwán
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Academia de Ciencias alertó por una posible fuga de cerebros y cuestionó el ajuste en la CNEA y el CONICET

La Academia de Ciencias alertó por una posible fuga de cerebros y cuestionó el ajuste en la CNEA y el CONICET

Confirmaron paro de ATE en rechazo a los despidos en la CNEA:a qué sectores afecta la medida y qué pasará con los servicios

VIDEO | Blooper en la Causa Cuadernos:citaron a declarar a un hombre que se llamaba igual que el testigo real y los jueces quedaron descolocados

Atención a los cortes de luz:las obras que concedió el Gobierno para potenciar el sistema eléctrico en 7 provincias

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Trump volvió a insistir en que EEUU debería tener el control de Groenlandia:“Estoy muy decepcionado con la OTAN”

Trump volvió a insistir en que EEUU debería tener el control de Groenlandia: “Estoy muy decepcionado con la OTAN”

Terremotos en Venezuela:más de 14.600 personas siguen en campamentos temporales a casi dos semanas del desastre

Tensión en el Pacífico:por qué el misil balístico lanzado por China desde un submarino encendió las alarmas en Japón y Taiwán

Ucrania llora a las víctimas de los ataques rusos y reclama más sistemas de defensa aérea para frenar los misiles