Terremotos en Venezuela: más de 14.600 personas siguen en campamentos temporales a casi dos semanas del desastre

Consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

A casi dos semanas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, miles de personas continúan sin poder regresar a sus hogares. El Gobierno informó este martes que 14.634 afectados permanecen alojados en 87 campamentos temporales, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria provocada por los seísmos.

El balance fue presentado por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien detalló que los datos corresponden a las 6:00 del 7 de julio. Según precisó, la red nacional de refugios cuenta actualmente con 20.227 plazas disponibles, aunque las autoridades continúan ampliando su capacidad para atender a las familias damnificadas.

Refugiados por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

La Guaira sigue siendo la zona más afectada

El estado de La Guaira concentra la mayor parte de las personas desplazadas por los terremotos. Allí permanecen 8.613 personas distribuidas en 26 campamentos temporales, luego de que la región sufriera los daños más severos durante los movimientos sísmicos.

El Gobierno venezolano indicó que ocho de esos refugios se encuentran en proceso de ampliación para responder al elevado número de afectados y garantizar mejores condiciones de alojamiento.

Mientras tanto, las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos continúan en distintos sectores del estado, considerado el epicentro de la tragedia.

Cómo es la situación en Caracas y Miranda

En Caracas, las autoridades mantienen operativos 39 campamentos provisionales, con capacidad para albergar a más de 11.000 personas. Actualmente, esos espacios reciben a 4.961 damnificados, muchos de los cuales perdieron sus viviendas o no pueden regresar debido a los daños estructurales.

Por su parte, el estado de Miranda, ubicado en las cercanías de la capital, cuenta con 22 refugios temporales, donde permanecen alojadas 1.060 personas sobre una capacidad total de 2.003 plazas.

Rodríguez explicó que organismos públicos, empresas privadas, organizaciones comunitarias y entidades multilaterales trabajan de forma coordinada para fortalecer la respuesta humanitaria y ampliar la infraestructura disponible.

Entretanto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que parte de la población afectada fue trasladada desde La Guaira hacia otras regiones del país con menores niveles de destrucción, con el objetivo de aliviar la presión sobre los servicios de emergencia.

La asistencia internacional continúa enfocada en garantizar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y apoyo psicológico para las familias que perdieron sus hogares.

El balance de los terremotos en Venezuela

A 13 días de la catástrofe, el balance oficial mantiene en 3.535 los fallecidos, mientras que 16.740 personas resultaron heridas, 17.854 quedaron sin vivienda y 157 continúan desaparecidas.

Consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

Las autoridades prevén realizar una vigilia nacional cuando se cumplan dos semanas de los terremotos, en homenaje a las víctimas y a los equipos de rescate que siguen trabajando en las zonas más afectadas.

Mientras avanzan las labores de recuperación, miles de venezolanos permanecen en refugios temporales a la espera de soluciones habitacionales y de la reconstrucción de las regiones devastadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.