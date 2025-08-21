YPF aumenta el beneficio nocturno: el nuevo descuento al cargar nafta de madrugada y cuánto se puede ahorrar ahora

La oferta se encuentra vigente para quienes abonen a través de la app de la petrolera estatal, con un beneficio adicional para los usuarios del sistema de autodespacho. Conocé todos los detalles dentro de la nota.

Estación YPF.

A partir de este miércoles 20 de agosto, YPF aplicará un descuento mayor al vigente para los clientes que carguen nafta durante la madrugada, que llegará al 6% entre las 00:00 y 06:00 de la mañana.

La rebaja aplica en las más de 1.600 estaciones de servicio para quienes que paguen con la aplicación oficial, puede llegar al 9% con autodespacho y tendrá un tope de 150 litros por mes.

YPF aumentará un 3,5% el valor de su nafta a partir de julio de 2025. Foto: NA (Marcelo Capece)

La empresa informó que registró un aumento del 28% en el volumen de ventas durante la madrugada, respecto al promedio de los tres meses previos. El crecimiento se observó, principalmente, en corredores urbanos y en estaciones con alto flujo de clientes en esa franja horaria.

Hasta hoy, cargar combustible entre las 00:00 y las 06:00 horas tenía un 3% de descuento. Si la estación dispone de autoservicio, se sumaba otro 3% de rebaja. En ambos casos, el beneficio aplica solo al pagar con la App YPF.

Desde la empresa sostienen que más de la mitad de los usuarios que hoy cargan en horario nocturno no lo hacían previamente y encontraron en estos incentivos una razón para digitalizarse y adoptar nuevas formas de operar.

Las 3 modalidades de uso que ofrece el sistema de autodespacho de YPF

Escaneo de QR desde la app : en etapa de desarrollo, esta opción permitirá operar de forma autónoma desde el celular, escaneando un código QR ubicado en el surtidor. El funcionamiento será similar al del tótem, pero sin necesidad de una pantalla física.

Pago en tienda Full : el cliente solicita la carga en la tienda. El personal realiza la transacción en la caja, y luego se habilita el surtidor correspondiente en la isla de autodespacho.

Tótem interactivo en el surtidor: disponible únicamente en la estación de Figueroa Alcorta, permite al cliente seleccionar el tipo de carga (por litros o por monto), definir el medio de pago y autorizar la operación directamente en el surtidor mediante una pantalla. Finalizado el proceso, el equipo se habilita automáticamente.

Estación de servicio de YPF.

El beneficio solo está en siete de las más de 1.600 estaciones de servicios de la petrolera estatal:

Avenida Dorrego y Córdoba , Ciudad de Buenos Aires

Av. de los Constituyentes 6070 , Ciudad de Buenos Aires

Figueroa Alcorta 6608 y Echeverría , Ciudad de Buenos Aires

Pringles y Córdoba , Ciudad de Buenos Aires

Mariano Boedo, Acceso Sur , Luján de Cuyo, Mendoza

27 de Febrero y Ovidio Lagos , Rosario

ACA, San Juan

De todos modos, la compañía busca extender la modalidad al 50% de sus estaciones de servicio en los próximos meses. Esta semana se inaugurará el sistema en una estación de San Juan.

Es importante destacar que el descuento combinado del 9% no está disponible en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, distritos en que la legislación local prohíbe el autodespacho.