Central eléctrica Foto: -

El Gobierno concedió a un consorcio empresario de capitales argentinos todas las acciones de Transener, la transportadora más grande de energía eléctrica del país, por US$356 millones mediante la resolución 673 en el Boletín Oficial. El paquete accionario fue adjudicado a Genneia S.A. y retiró al Estado del “rol accionario que nunca debería haber cumplido”, según la publicación oficial del Ministerio de Economía vía Twitter.

Comunicado del Ministerio de Economía vía X Foto: Ministerio de Economía Argentina vía X

Los detalles de la privatización del Gobierno sobre Transener

Transener gestiona una infraestructura clave del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), compuesta por más de 12.600 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kV que recorren el país de punta a punta, a través de una red de aproximadamente 3.700 kilómetros que conecta Jujuy con Santa Cruz. “La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, afirmaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la empresa controlante de Transener se considera un paso clave dentro del proceso de privatización de Enarsa, la cual cerró a fines de abril. Entre los grupos habilitados por el Gobierno para participar de la licitación, las ofertas más competitivas correspondieron al consorcio conformado por Genneia y Edison Transmisión, que presentó una propuesta por US$356.174.811,78. La cifra superó ampliamente el valor base establecido para la licitación, fijado en US$206 millones. El monto total de las ofertas recibidas por el Estado se ubicó en US$887 millones.

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Qué activos energéticos sigue controlando el Estado

El Estado mantiene la participación en Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

UTE Escobar (50%) : con YPF manejan la operación del barco regasificador de GNL que luego es inyectado en el sistema nacional. Aunque el Gobierno intentó privatizarlo, desistió en medio de la escalada de los precios del gas y petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano , en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

Enarsa Patagonia (90%) , encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

Vientos de la Patagonia Foto: Ser Argentino

A ello se le agregaron las concesiones hidroeléctricas en las que Enarsa mantiene participación. Tras la privatización de las represas del Comahue, concretada a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno apunta ahora a avanzar con nuevas concesiones sobre centrales hidroeléctricas ubicadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.