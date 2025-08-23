“Beneficios Anses” exclusivos para jubilados y pensionados: cómo acceder a descuentos de hasta 10% en supermercados

El Gobierno nacional relanzó el programa “Beneficios Anses”, que otorga reintegros y descuentos automáticos a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales en grandes cadenas.

"Beneficios Anses" permite comprar con descuento a jubilados y pensionados en supermercados. Foto: Web.

El Gobierno nacional relanzó el programa “Beneficios Anses”, una iniciativa que busca aliviar el impacto de la inflación en las compras cotidianas de millones de argentinos. A través de esta herramienta, los titulares de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales pueden acceder a descuentos de hasta un 10% en supermercados y comercios adheridos en todo el país.

El objetivo central es reforzar el poder de compra de los sectores más vulnerables, ofreciendo un mecanismo directo y sin intermediarios.

ANSES y un beneficio para sus usuarios. Foto: NA.

Este programa ya había sido implementado en gestiones anteriores, y ahora vuelve a ponerse en marcha como parte de una serie de medidas orientadas a sostener el consumo en un contexto económico desafiante. La novedad es que el esquema actual conserva su espíritu original, pero incorpora nuevas cadenas y modalidades de descuento, incluyendo reintegros automáticos en la cuenta bancaria.

¿Quiénes pueden acceder a Beneficios Anses?

La cobertura del programa es amplia e incluye a todas las personas que cobran haberes a través de Anses. Entre los beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), así como quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE). También están alcanzados los beneficiarios de la Prestación por Desempleo y los estudiantes que cobran las becas Progresar.

Una de las principales ventajas del programa es que no requiere inscripción previa ni trámites adicionales: el descuento se activa automáticamente al utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobran las prestaciones de Anses. Esto simplifica el acceso y garantiza que todos los beneficiarios puedan aprovecharlo sin necesidad de realizar gestiones extra.

¿Cómo funciona el descuento de Beneficios Anses?

El funcionamiento del programa es simple y transparente. Al momento de pagar una compra en un comercio adherido, si se utiliza la tarjeta de débito correspondiente, se aplica un descuento directo en la línea de caja o se realiza un reintegro posterior en la cuenta del beneficiario. Esta modalidad varía según el supermercado o comercio, pero en todos los casos el proceso es automático.

En los casos en que se trata de reintegros, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular en un plazo de hasta 10 días hábiles. El tope por operación suele ser de $1.000, aunque este monto puede modificarse dependiendo de la cadena o del acuerdo con cada comercio.

Supermercados y comercios adheridos a Beneficios Anses

Diversas cadenas de supermercados ya se sumaron al programa, ofreciendo descuentos de lunes a jueves y en algunos casos durante toda la semana. Entre los principales participantes se encuentran:

Carrefour : 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado directamente en la caja.

Coto : 10% en el mismo período y 15% adicional todos los días para jubilados y pensionados presentando DNI.

Supermercados Día : 10% de reintegro los lunes y martes, con un tope de $1.000 por compra.

VEA : 10% de descuento de lunes a jueves; puede ser reintegro o aplicado en caja, según la sucursal.

La Anónima : 10% de descuento en los mismos días, con aplicación directa en la caja.

Diarco: 10% mediante reintegro los lunes, martes y miércoles.

Cabe destacar que muchas de estas cadenas ya tienen sus propios programas de beneficios para adultos mayores, lo cual puede significar descuentos acumulables o adicionales al programa oficial.

Dado que la adhesión de los comercios puede variar según la provincia o localidad, Anses recomienda visitar su sitio web oficial, donde se publica el listado actualizado de supermercados, cadenas regionales y comercios locales que participan del programa. Esto permite que cada beneficiario pueda identificar fácilmente dónde aprovechar los descuentos en su zona.

Los distintos supermercados que cuentan con "Beneficios Anses". Foto: NA

Entretanto, desde el Ejecutivo ya se anticipó que se buscará ampliar el alcance del programa a otros rubros, entre ellos farmacias, comercios de artículos para el hogar, electrodomésticos y productos de consumo masivo. Para ello, se trabaja en la firma de convenios con cámaras empresarias y nuevas cadenas de comercios.

En un contexto económico en el que cada peso cuenta, el relanzamiento de “Beneficios Anses” representa una medida concreta para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Con una mecánica automática, sin burocracia y fácil de usar, este programa se posiciona como una herramienta efectiva para promover el consumo y aliviar el impacto del costo de vida en millones de hogares argentinos.